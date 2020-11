Обзор изменений графика релизов России за неделю с 16 по 22 ноября

Прошедшая неделя отметилась множеством важных новостей. Из-за изменения правил работы кинотеатров продолжает менять ландшафт будущей «новогодней битвы», да и вообще, всего зимнего расписания. Всех волновала судьба фантастического экшна Warner Bros. ЧУДО-ЖЕНЩИНА:1984, который в некоторых странах теперь выходит 16 декабря, а в США с 25 декабря еще и на сервисе HBO Max. Однако «Каро Премьер» никаких обновлений по проекту не присылал, а значит, будем считать, что пока релиз все-таки остался на своей давно выбранной дате 24 декабря.

А вот фильм Марюса Вайсберга ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ покинул «новогоднюю битву» и ушел на 11 февраля 2021 года. Интересно, что там уже стоит другой релиз от «Централ Партнершип» − лента КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ ДЕВЧОНКУ? Также на этой неделе дистрибьютор заявил на 21 января голливудский шпионский триллер THE 355, а на 23 февраля проект БАТЯ − полнометражный вариант экспериментального сериала ТНТ4 и платформы PREMIER с Владимиром Вдовиченковым в главной роли.

UPI перенесла релиз голливудского ромкома ПЕРВЫЙ ВСТРЕЧНЫЙ с 11 февраля на 13 мая 2021 года. «Каропрокат» заявил на 4 марта 2021 года мелодраму БУДЬ МОИМ КИРИЛЛОМ.

MEGOGO Distribution заявила на 10 декабря 2020 года новинку − триллер ПТИЦА В КЛЕТКЕ (Songbird). Стоявший там хоррор ОБОРОТЕНЬ подвинулся на 17 декабря. Компания также перенесла релиз фильма ОХОТА НА САНТУ на 7 января 2021 года. Ранее он был заявлен на 24 декабря 2020 года. На 25 марта 2021 года перебрался проект WAY DOWN. MEGOGO Studios заявила на 7 января 2021 года отечественную комедию СТЕНДОПЕР.

«Парадиз» заявил на 17 декабря новинку − фантастический боевик с Брюсом Уиллисом БРЕШЬ (Breach). Кроме того, дистрибьютор перенес выход комедии БЫВШАЯ С ТОГО СВЕТА с 25 декабря на 6 января. Стоявший на этом уикенде хоррор Lionsgate ЗЛОВЕЩИЙ СВЕТ ушел на 21 января.

Дистрибьютор «Белые ночи» заявил на 28 января 2021 года французский проект HAUTE COUTURE. На 4 февраля встала австралийская драма с Наоми Уоттс PENGUIN BLOOM.

«ПилотКино» заявил на 24 декабря 2020 года итальянский триллер ГОСТИ НА ВИЛЛЕ (Villetta con ospiti). «Кинологистика» поставила на 24 декабря 2020 года спортивную драму ДЕБОШИР (The Brawler). UMS Films 31 декабря выпустит фантастический проект СЕКРЕТНЫЕ ФАЙЛЫ: НАД НЕБЕСАМИ (Beyond the Sky).

«Пионер» убрал с 3 декабря фильм ПОЛИ, а с 17 декабря проект МАРЖЕЛА. Оба релиза теперь выйдут в прокат в 2021 году, но точной даты пока нет.

22.11.2020 Автор: Артур Чачелов