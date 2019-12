Обзор изменений графика релизов России за неделю с 16 по 22 декабря

Прошедшая неделя оказалась крайне богата на новости о графике релизов. Активность проявляли и мейджоры, и независимые компании. Так, «Каро Премьер» отпределилась с выпуском (и невыпуском) некоторых релизов Warner Bros. Из графика раз и навсегда ушел проект ВНЕ ИГРЫ, а также временно (до появления определенности с датой) пропали проекты ШЕРЛОК ХОЛМС 3 и АКИРА. Новые даты получили: СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА (14 января 2021 года), МАТРИЦА 4 (20 мая 2021 года), УЛИЦА СЕЗАМ (13 января 2022 года), ШАЗАМ! 2 (31 марта 2022 года) и ФЛЭШ (30 июня 2022 года). Кроме того, новый фильм из вселенной ЗАКЛЯТИЯ, который стоит на 10 сентября 2020 года получил официальное название ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА (The Conjuring: The Devil Made Me Do It).

ЦПШ стал новым дистрибьютором проекта Start Studio и Милоша Биковича ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД». Ранее он значился в планах WDSSPR. Лента пополнила список проектов уикенда 5 марта 2020 года. Интересно, что на эту же дату «Каропрокат» перенес релиз спортивной драмы ОДИН ВДОХ.

UPI заявила на 12 марта 2020 года некий хоррор от продюсера Джейсона Блума. Кроме того, 15 октября компания выпустит драму с Кевином Костнером и Дайан Лэйн LET HIM GO, а 10 декабря − триллер с Сильвестром Сталлоне SAMARITAN от студии MGM.

Megogo Distribution объявила несколько новинок и новые даты для некоторых ранее заявленных релизов. Так, мультфильм КАПИТАН САБЛЕЗУБ И ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИАНТ переехал на 13 февраля, а анимационный проект ЧУДО-КУРИЦА − на 23 апреля. 20 февраля компания выпустит в прокат биографическую ленту КАЛАШНИКОВ. На 2 апреля заявлена еще одна новинка пакета − французский триллер НОЧНОЙ КОНВОЙ (Police). На 9 октября встал триллер FATALE с Хиллари Суонк в главной роли, а на 26 ноября 2020 года − триллер Жауме Балагеро WAY DOWN. Кроме того, компания перенесла релиз боевика ЧЕСТНЫЙ ВОР с 12 марта на 26 июня 2020 года.

«Экспонента» перенесла релиз фильма КИЛЛЕР ПО ВЫЗОВУ с 16 января на 16 апреля 2020 года. Кроме того, компания заявила на 5 марта 2020 года испанский хоррор 32 MALASANA STREET, а также перенесла релиз хоррора ТОЛМЭН на 7 мая 2020 года. Мультфильм ЗОЛУШКА И ЗАКОЛДОВАННЫЙ ПРИНЦ переехал на 6 августа. На 9 апреля у компании встал франко-марокканский хоррор ACHOURA, а на 23 апреля − южноафриканский фильм ужасов 8.

«Парадиз» пренес релиз драмы ТЕМНЫЕ ВОДЫ на 6 февраля. Его прежнюю дату, 12 марта, занял хоррор КУКЛА 2: БРАМС. Фильм Майкла Уинтерботтома ЖАДНОСТЬ переехал на 27 февраля.

«Капелла Фильм» заявила несколько новинок 2020 года и поменяла даты для трех релизов. Так, на 20 февраля встал документальный фильм из Австралии 2040: БУДУЩЕЕ ЖДЕТ (2040), а лента ТУННЕЛЬ: ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ переехала на 12 марта. Проект #Я ЗДЕСЬ перебрался на 2 апреля, а на 28 мая встала комедия ПОЧЕМУ НЕТ? (Military Wives). Фильм ДЕВУШКА ГРЕЗ переехал на 11 июня. Стоявший на этой дате проект СЕМЕЙКА БЕЗ ГРАНИЦ выпал из графика. Без дат остались фильмы СОЗДАТЕЛЬ и ВЫХОДНЫЕ ОФФЛАЙН. На 9 июля появился хоррор КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ... (Rental), на 10 сентября − триллер АСОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ (Silk Road), на 12 ноября − датская драма ЕЩЕ ПО ОДНОЙ (Another round).

«Пионер» заявил новую дату для комедии ГДЕ МОЯ ЧЕЛЮСТЬ, ЧУВАК?. Лента встала на 7 мая 2020 года. А 6 февраля дистрибьютор выпустит в прокат мультфильм ПОРКО РОССО. На 5 марта компания поставила новинку − романтическую фэнтези-драму ENDLESS. Заявленный ранее здесь релиз ГОСТИНИЦА OKKO переместился на 12 марта. 19 марта дистрибьютор предложит кинотеатрам и зрителям австралийский семейный фильм STORM BOY. Кроме того, «Пионер» обнародовал даты выпусков следующих частей ЩЕНЯЧЬЕГО ПАТРУЛЯ. Их выпустят 30 января, 20 февраля, 26 марта, 16 апреля, 14 мая и 4 июня.

«Престиж кино» нашел новые даты для трех своих проектов: итальянская криминальная драма СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 5 переехала с января на 6 февраля, хоррор ЗАПАДНЯ ДЛЯ ДЬЯВОЛА встал на 20 февраля, а комедия ГЕРОИЧЕСКИЕ НЕУДАЧНИКИ − 12 марта. На 12 марта также встала новинка от «Вольги» − сказка ПИНОККИО.

«Кинологистика» перенесла релиз триллера МОРСКИЕ ПАРАЗИТЫ на 26 марта 2020 года. Кроме того, компания заявила несколько новинок: на 12 марта встал российский проект УСЛЫШЬ МЕНЯ, 19 марта в прокат выйдет мультфильм ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО. ОСТРОВ СОКРОВИЩ, 16 апреля − ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО. ОСТРОВ СОКРОВИЩ, а 26 ноября − ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО. НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ.

«Русский репортаж» перенес релиз бразильской драмы НЕВИДИМАЯ ЖИЗНЬ ЭВРИДИКИ на 5 марта. «СБ Фильм» перенес релиз проекта СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ с 19-го на 12 марта 2020 года. На 20 февраля у прокатчика встала новинка − российский приключенческий триллер НА ЛУНЕ.

22.12.2019 Автор: Артур Чачелов