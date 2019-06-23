Обзор изменений графика релизов России за неделю с 17 по 23 июня

На прошедшей неделе дистрибьюторы занимались графиками релизов не очень активно. Впрочем, кое-какие важные изменения, в том числе и у мэйджоров, все равно были. Так, UPI выбрала новые даты для некоторых своих релизов конца 2019 года и начала 2020-го. Хоррор THE HUNT переместился с ноября на 17 октября, мультфильм СЕМЕЙКА АДАМС переехал с декабря на 31 октября, а заявленное там ранее АББАТСТВО ДАУНТОН − на 21 ноября. 5 декабря компания выпустит романтическую комедия Пола Фига LAST CHRISTMAS, а 19 декабря − хоррор BLACK CHRISTMAS. На 30 января пееместился проект QUEEN & SLIM.

«Централ Партнершип» официально перенесла релиз фильма СОНИК В КИНО с 7 ноября этого года на 20 февраля 2020 года.

Независимые дистрибьюторы уточняли свой летний график. «Кинолэнд» перенес релиз хоррора РУССКАЯ НЕВЕСТА на 4 июля, а A-One Films − выпуск ленты ГИВ МИ ЛИБЕРТИ на 1 августа. На 25 июля встал хоррор НЕКРОМАНТ от компании «Парадиз». Ранее на этой дате планировалось выпускать драму СВЕТ МОЕЙ ЖИЗНИ, но она теперь переехала на 22 августа. На 22 августа у «Парадиза» тоже был фильм − отечественный проект В КЕЙПТАУНСКОМ ПОРТУ. Теперь он заявлен на 29 августа. «Русский репортаж» нашел новую дату для проекта КОРОЛИ ИНТРИГИ − лента встала на 19 сентября.

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23.06.2019 Автор: Артур Чачелов