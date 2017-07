Обзор изменений графика кинорелизов России за неделю с 17 по 23 июля

На прошедшей неделе заметно обновили свой график релиов сразу две крупные прокатные компании. Первым был Fox. Прежде всего, компания отказалась от планов выпуска в России комедии ДОЧЬ И МАТЬ ЕЕ и временно оставила без даты мультфильм Blue Sky Studios АНУБИС. На 5 октября 2017 года был перенесен выпуск драмы о выживании в экстремальных условиях МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ. С 18 января 2018 года российские зрители увидят в кинотеатрах новый проект Гильермо дель Торо SHAPE OF WATER, рассказывающий об одном из героев вселенной ХЕЛЛБОЯ. На 1 февраля встал проект с необычным названием ТРИ РЕКЛАМНЫХ ЩИТА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ, а с 1 марта 2018-го на 26 апреля перелетел триллер КРАСНЫЙ ВОРОБЕЙ с Дженнифер Лоуренс.

5 мая 2018 года занял мультфильм Уэса Андерсона СОБАЧИЙ ОСТРОВ, а на 4 октября того же года дистрибьютор поставил новый фильм Дрю Годдарда BAD TIMES AT THE EL ROYALE. 28 февраля 2019 года выйдет триллер Джеймса Мэнголда THE FORCE, а еще через год – 20 февраля 2020 года – анимационный проект NIMONA.

«Централ Партнершип» также сделала пару перестановок в своем релизном плане, а также добавила туда пару новых наименований. Так, новый ромком с Риз Уизерспун В ГОСТЯХ У ЭЛИС, который в оригинале называется Home Again, встал на 7 сентября 2017 года. Проект Даррена Аронофски МАМА стал ближе на целый месяц: релиз переехал с 12 октября на 14 сентября. Ранее на этой сентябрьской дате значился боевик НАЕМНИК, но он ушел на 5 октября. 12 октября заняли сразу два проекта дистрибьютора: мультфильм МОЙ МАЛЕНЬКИЙ ПОНИ и документальная картина НЕУДОБНАЯ ПЛАНЕТА. С 19 октября на 16 ноября переместился фильм о пожарных ДЕЛО ХРАБРЫХ, который ранее был известен как ГРАНИТНАЯ ГОРА. Слэшер ПИЛА 8 с 2 ноября переехал на 26 октября. Вместе с ним на этой дате будет выпущен испанский мультфильм ТАДЕО ДЖОНС 2, который является продолжением выпускавшегося в 2012 году в России мультфильма ТЭД ДЖОНС И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД.

Есть изменения и в планах компании «Экспонента». На 14 сентября 2017 года встал ее новый релиз – триллер под названием КЛАУСТРОФОБИЯ. Ранее эту дату занимала лента ХРАНИЛИЩЕ, релиз которой теперь перенесен на 21 сентября. Здесь ранее также уже стоял фильм «Экпоненты» – викторианский триллер ГОЛЕМ, однако теперь его релиз перенесен на 5 октября.

С 31 августа на 7 декабря переехал российский музыкальный фильм ХИТ, выпуск в прокат которого готовит компания «Парадиз». На 24 августа встала итальянская комедия НЕ ТВОЕ ТЕЛО от компании All Media. И, наконец, определилась дата выпуска в кинотеатры третьего фильма документального цикла Леонида Парфенова РУССКИЕ ЕВРЕИ. Лента под названием ПОСЛЕ 1948-ГО появится в кинотеатрах с 21 сентября.

23.07.2017 Автор: Артур Чачелов