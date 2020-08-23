Обзор изменений графика релизов России за неделю с 17 по 23 августа

Прошедшая неделя принесла несколько важных новостей, касающихся крупных релизов ближайшего времени, нескольких ближайших проектов независимых дистрибьюторов и блокбастеров будущих лет. Прежде всего, наконец устаканились ситуацию вокруг проектов Disney МУЛАН и НОВЫЕ МУТАНТЫ. Первый окончательно встал на 10 сентября, второй − на 3 сентября.

Sony Pictures продолжает аккумулировать в своем пакете российские релизы. В ее руках оказался новый фильм Валерия Тодоровского ГИПНОЗ, который теперь выйдет на экраны 15 октября 2020 года. 22 октября компания выпустит комедию Михаила Сегала ГЛУБЖЕ!. Кроме того, Sony официально стала дистрибьютором фильма ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ − продолжения хита ГРОМКАЯ СВЯЗЬ от «Марс Медиа» и «Квартета И».

«Наше кино» перенесло релиз мультфильма БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ с 10 сентября на 8 октября 2020 года. Кроме того, с 3 на 24 сентября у компании перебрался хоррор КЛАУСТРОФОБЫ: КВЕСТ В МОСКВЕ. Фильм ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ переставили с 1 на 29 октября. На 5 ноября ушел мультфильм КОТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ, а на 3 декабря закрепился другой мультфильм дистрибьютора − СОЮЗ ЗВЕРЕЙ: СПАСЕНИЕ ДВУНОГИХ.

«Вольга» перенесла релиз драм ПОСЛЕ. ГЛАВА 2 с 3 на 17 сентября. Кроме того, компания заявила на 1 октября мультфильм СЕМЕЙКА БИГФУТОВ. «Пионер» перенес релиз комедии ГДЕ МОЯ ЧЕЛЮСТЬ, ЧУВАК с 3 сентября на 29 октября.

«Экспонента» перенесла релиз проекта ВСЕ ОТТЕНКИ ТОКИО на 1 октября. Стоявшее там фэнтези ПАПИНА ДОЧКА перебралось на 29 октября. Комедия НЕ ВСЕ ДОМА ушла на 26 ноября.

World Pictures перенесла релиз комедии СУПЕР КРЕЙЗИ на 24 сентября. На 15 октября переехала экшн-комедия ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ РАБОТА, на 29 октября − проект КРИМИНАЛЬНЫЕ БОССЫ.

«Белые ночи» перенесли релиз драматической комедии СДЕЛАНО В ИТАЛИИ на 10 сентября. TenLetters решила выпустить фильм СМОТРИ КАК Я 17 сентября. Релиз фильма ПРЕПОД компанией перенесен 4 февраля 2021 года. «Ракета Релизинг» перенесла выпуск хоррора МОРГ с 17 сентября на 22 октября. «СБ Фильм» выпустит в российский прокат комедию Гоши Куценко ПАРАДОКСЫ. Это случится 15 октября.

«Капелла фильм» решила выпустить в кинотеатрах триллер КОМНАТА (Room), за который актриса Бри Ларсон получила «Оскар» в 2016 году. Фильм выйдет 27 августа. А 17 сентября компания предложит кинотеатрам и зрителям ленту 2014 года САМЫЙ ЖЕСТКИЙ ГОД (A Most Violent Year).

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23.08.2020 Автор: Артур Чачелов