Обзор изменений графика релизов России за неделю с 18 по 24 января

Прошедшая неделя оказалась богата на новости, затрагивающие росийский график релизов. Старались все − и мейджоры, и независимые. Так, UPI перенесла релиз боевика Ильи Найшуллера НИКТО на 1 апреля 2021 года. Стоявший там ранее фильм НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ ушел на 7 ноября. «Централ Партнершип» перенес релиз документальной картины БАЙКАЛ: УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮМЫ на 10 июня.

«Каро Премьер» перенес релиз ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА с мая на 25 марта 2021 года и заявил на 16 марта 2023 года проект ВИЛЛИ ВОНКА (Wonka).

MEGOGO Distribution перенесла выпуск релиза МАВРИТАНЕЦ на 18 февраля. Стоявший там хоррор ОБОРОТЕНЬ переехал на 18 марта. Драма ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА перебралась на 25 февраля. Кроме того, на весну компания заявила несколько новинок. На 1 апреля встала комедия СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ! (It's for your Own Good), а на 8-е − хоррор КИНОТЕАТР КОШМАРОВ (Nightmare Cinema). 22 апреля компания выпустит фантастический фильм COSMIC SIN, а 6 мая − детектив ТАЙНА СЕН-ТРОПЕ (Mystery in St Tropez). Проект ГОЛОС ЛЮБВИ ушел на 11 ноября, французская семейная лента МОЙ ВОЛК − на 1 января 2022 года. На 28 октября 2022 года заявлен мультфильм МЫ-МОНСТРЫ 2.

Capella Film заявила на 4 марта мюзикл РОК-Н-РОЛЬЩИКИ (Sing Street), а на 11 марта перенесла релиз драмы ЗОЖ. На 18 марта встала восточноевропейская комедия ЯБЛОКИ (Apples), а мультфильм ПЧЕЛКА МАЙЯ 3 (Maya the Bee 3: The Golden Orb) − на 8 апреля. При этом, из графика выбыл проект ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ. Его новая дата пока не сообщаются.

Много новостей у «Пионера». Компания перенесла выход хоррора ПРОКЛЯТИЕ: ОБИТЕЛЬ СМЕРТИ с 18 февраля на 4 марта. На 18 марта перебрался проект МОЙ БРАТ – СУПЕРГЕРОЙ! Документальный фильм МАРЖЕЛА встал на 13 мая. Кроме того, заявлено несколько новинок, среди которых два мультфильма Хаяо Миядзаки: 29 апреля в прокат выпустят РЫБКУ ПОНЬО НА УТЕСЕ, а 24 июня − НЕБЕСНЫЙ ЗАМОК ЛАПУТА. Также «Пионер» выпустит в наш прокат популярную немецкую трилогию семейных комедий. На 2 апреля встала ее первая часть под названием ПОМОГИТЕ, Я УМЕНЬШИЛ СВОЮ УЧИЛКУ! (Hilfe, ich hab meine Lehrerin geschrumpft), на 3 июня − сиквел ПОМОГИТЕ, Я УМЕНЬШИЛ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ! (Hilfe, ich hab meine Eltern geschrumpft). Третий фильм франшизы ПОМОГИТЕ, Я УМЕНЬШИЛ СВОИХ ДРУЗЕЙ! (Hilfe, ich hab meine Freunde geschrumpft) встал на 22 июля.

«Престиж кино» перенесла релиз хоррора ПАЦИЕНТ ЗЕРО с 28 января на 11 февраля. На эту же дату Cinemaus Studio заявила документальный проект СЕЛФИ. ХАОС И ТВОРЧЕСТВО. На 11 февраля также встала картина Наны Джоджадзе КРОЛИЧЬЯ ЛАПА (La Patte de Lapin). Ее выпускает компания Zebra Film Group. 4 марта встала еще одна новинка − башкирская комедия ОТРЯД ТАГАНОК, выпускать которую будут без привлечения прокатных компаний.

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24.01.2021 Автор: Артур Чачелов