Обзор изменений графика релизов России за неделю с 18 по 24 мая

Прошедшая неделя принесла несколько новостей, касающихся графика релизов. Так, UPI убрала проект THE FOREVER PURGE, стоявший на 30 июля. Вместо него эту дату заняла комедия АССИСТЕНТ ЗВЕЗДЫ. А на 13 августа компания заявила новинку − комедию со Стивом Кареллом IRRESISTIBLE. На 3 сентября встала драма NEVER, RARELY, SOMETIMES, ALWAYS.

Компания «Экспонента» пересмотрела планы на выпуск своих будущих кинопроектов 2020 года. Боевик КИЛЛЕР ПО ВЫЗОВУ переехал на 26 июня, а хоррор ПЕРВАЯ ВЕДЬМА − на 9 июля. 30 июля в прокат выпустят испанский фильм ужасов ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ 32, а 13 августа − комедию КАНИКУЛЫ В АФРИКЕ. Еще один хоррор − ДИББУК − встал на 27 августа. Семейное фэнтези ПАПИНА ДОЧКА перебралось на 24 сентября, а триллер ТЕМНАЯ БЕЗДНА − на 1 октября.

MEGOGO Studios обозначила новые даты выхода трех своих российских релизов. Триллер ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА встал на 9 июля, лента ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ − на 23 июля, триллер СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮЗИИ − на 6 августа.

Capella Film убрала из планов музыкальную комедию ПОЧТИ ЗНАМЕНИТЫ. Она ушла в онлайн.

24.05.2020 Автор: Артур Чачелов