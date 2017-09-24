Обзор изменений графика кинорелизов России за неделю с 18 по 24 сентября

Это была неделя презентаций «Кино Экспо», а такие недели всегда приносят новости, касающиеся графика релизов. И, хотя, на этот раз их было меньше, чем обычно, они затронули почти всех крупных дистрибьюторов страны. Например, выяснилось, что WDSSPR добавила в свой пакет первой половины 2018 года несколько крупных российских кинопроектов. Среди них – музыкальная драма ЖГИ! (4 января), новая экранизация Сергея Минаева СЕЛФИ (1 февраля) и фантастический экшн ЧЕРНОВИК по роману Сергея Лукьяненко (15 марта). Последний стоит на одной дате с новой ЛАРОЙ КРОФТ, что грозит кассовым недобором обоим.

Многострадальный блокбастер БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ от компании Fox вернулся на одну из своих прежних дат: на 25 января 2018 года. Основным соперником этой картине на дате станeт отечественный экспериментальный проект от ТНТ и Comedy Club ZОМБОЯЩИК, который находится в пакете «Каропроката», и АСТРАЛ 4 от WDSSPR. Есть перемены и в планах UPI, однако они касаются 2019 года. Мультфильм ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2 выйдет в России не 11 июля, как было запланировано ранее, а 30 мая.

Вернемся в 2017-й. Космическая драма САЛЮТ-7 снова поменяла дату, вернувшись на свое изначальное 12 октября. К ранее имевшемуся разнообразию форматов ее выпуска теперь добавился IMAX. Зато эту дату покинула драма Юрия Грымова ТРИ СЕСТРЫ. Эта лента, прокатом которой занимается компания «Люксор», переехала на неделю, заняв 19 октября. И, наконец, на 23 ноября встала новинка – итальянская комедия МИСТЕР ФЕЛИЧИТА от компании «Ракета релизинг».

24.09.2017 Автор: Артур Чачелов