Обзор изменений графика релизов России с 19 по 25 июня

Глобальных изменений в графике релизов на прошедшей неделе не было. В основном активность проявляли независимые дистрибьюторы: они заявили пару новинок ограниченного проката и выбрали новые даты для ранее объявленных релизов. Мэйджоры о себе не заявляли, за исключением компании «Централ Партнершип», прописавшей в своих планах для широкого проката в 2018 году сразу два новых российских фильма. Речь идет о комедии Марюса Вайсберга НОЧНАЯ СМЕНА с участием Владимира Яглыча, Павла Деревянко и Эмина Агаларова, съемки которой завершились на днях. Картина появится в кинотеатрах 4 января 2018 года. Второй русской новинкой от ЦПШ стал проект РУБЕЖ, ранее известный под названием «Невский пятачок». Эта картина встала на 22 февраля 2018 года.

Независимые дистрибьюторы занимались в основном 2017 годом. Впрочем, и здесь были исключения: компания «Русский репортаж» заявила на 4 января 2018 года французский фильм ВПУСТИ СОЛНЦЕ с участием Жюльетт Бинош и Жерара Депардье. Сейчас лента демонстрируется в рамках ММКФ.

Компания «Капелла фильм» поменяла даты выхода двух своих релизов: с 3-го на 10 августа ушел документальный проект ЛЮМЬЕРЫ! и с 28 сентября на 5 октября переместился фильм IN AND OUT (L'un dans l'autre). С 3-го на 10 августа переехала еще одна французская картина – ромком ЖЕНИХ НА ДВОИХ от компании «ПРОвзгляд». Кроме того, этот дистрибьютор сменил дата выпуска триллера БЕРЛИНСКИЙ СИНДРОМ. Теперь этот фильм выходит в прокат 20 июля.

На прошедшей неделе обрел дистрибьютора и дату выхода обладатель приза ФИПРЕССИ Каннского кинофестиваля, один из триумфаторов недавнего «Кинотавра», фильм ТЕСНОТА Кантемира Балагова. Благодаря усилиям компании «Пионер» лента появится в кинотеатрах страны уже 27 июля. Еще один отечественный фильм – ПАССАЖИР ИЗ САН-ФРАНЦИСКО – занял дату 5 октября. Эту картину будет выпускать в прокат ее производитель, компания Apollo Film.

25.06.2017 Автор: Артур Чачелов