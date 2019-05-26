Обзор изменений графика релизов России за неделю с 20 по 26 мая

Прошедшая неделя оказалась богата на новости об изменениях графиков релизов. Особенно много их было у мэйджоров. Так, ЦПШ перенесла выпуск приключенческого фильма ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД с 15-го на 8 августа 2019 года, а WDSSPR поставила на освободившееся от семейного кино 15 августа свой мультфильм ANGRY BIRDS 2 В КИНО. Кроме того, у ЦПШ поменялась дата выпуска российского фантастического экшна КОМА: с 19 сентября он переехал на 14 ноября.

Universal закрепила за собой даты для крупных проектов ближайших трех лет. На 18 июня 2020 года встал хоррор CANDYMAN, а на 30 июля 2020 года − следующий фильм франшизы СУДНАЯ НОЧЬ. Большие, но пока безымянные проекты студии заняли также 14 января 2021 года, 25 февраля 2021 года, 11 февраля 2021 года и 10 марта 2022 года. Кроме того, UPI определилась с датами для будущих крупных релизов анимационной студии DreamWorks. Один из них встал на 14 апреля 2022 года, а второй − на 23 марта 2023-го.

Расстановкой дат на перспективу занималась и «Каро Премьер»: на 4 марта 2021 года закрепился проект New Line Cinema СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА (Mortal Combat), а на 31 марта 2022 года − некий блокбастер Warner Bros. без названия. Кроме того, «Каро» убрала из своих планов мелодраму СОЛНЦЕ ТОЖЕ ЗВЕЗДА и перенесла релиз проекта СУПЕР-ПИТОМЦЫ с мая 2021-го на 19 мая 2022 года

Megogo Distribution поменяла местами даты триллера 21 МОСТ и хоррора ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ. Первый теперь выйдет 24 октября, а второй − 31 октября. «Наше кино» перенесло релиз мультфильма ПТИЧИЙ ДОЗОР с 4 июля на 12 сентября. Ранее на этой дате стоял другой мультфильм − КОТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ. Он переместился на 26 сентября. На 21 января 2021 года у компании встал еще один анимационный релиз про животных − мультфильм PETS UNITED.

«Ракета Релизинг» перенесла выпуск проекта КОД ГИАС: ЛЕЛУШ ВОСКРЕСШИЙ с 20 июня на 18 июля. Ранее на этой дате был заявлен МОБИЛЬНЫЙ ВОИН ГАНДАМ: НАРРАТИВ, который теперь перебрался на 15 августа. RWV временно убрала из графика релизов проекты ЗЕЛЕНЕЕ ТРАВЫ, В ПЛЕНУ НАДЕЖДЫ и НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЩЕНКА МАРОНЫ. Лента УГОНЯЯ ЛОШАДЕЙ переехала с 20 на 27 июня, а фильм СОБЛАЗН − с 4-го на 18 июля. «СБ Фильм» перенес релиз фильма КРАСИВЫЙ БАНДИТ с 20 июня на 1 августа. TenLetters перенесла релиз фильма РАБОТА БЕЗ АВТОРСТВА с 12 сентября на 25 июля. Ранее на этой дате у компании была запланирована отечественная лента ПОРТ. Ее теперь выпустят 8 августа.

«ПилотКино» добавила в свои планы два итальянских проекта. На 1 августа встала комедия ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РИМ (Come un gatto in tangenziale), а на 3 октября − фильм Я - ЛЕОНАРДО (Io, Leonardo). У последнего предполагается превью с 25 сентября.

Компания «План 9» решила перенести выпуск комедии Романа Каримова ГУЛЯЙ, ВАСЯ! 2 с 13 февраля 2020 года на 5 марта того же года.

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26.05.2019 Автор: Артур Чачелов