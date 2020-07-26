Обзор изменений графика релизов России за неделю с 20 по 26 июля

Прошедшая неделя принесла множество новостей, касающихся графика релизов России. Так, «Централ Партнершип» вслед за головным офисом Paramount обозначила новые даты некоторых релизов этой голливудской студии. Хоррор ТИХОЕ МЕСТО 2 ушел на 2 апреля 2021 года. На 8 июля 2021 года перебрался ТОП ГАН: МЭВЕРИК. Комедия ЧУДАКИ встала на 2 сентября 2021 года. Новинка пакета − СОНИК В КИНО 2 − запланирована на 7 апреля 2022 года.

Другие новости касались проектов 2020 года. Так, UPI сообщила, что передумала выпускать в прокат ленту ЭММА, которая должна была выйти 6 августа. Sony Pictures же продолжает пополнять свой русский пакет. 10 сентября она выпустит в прокат мистический триллер ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ от кинокомпании «Друг Друга» и Okko Studios.

«Вольга» перенесла релиз триллера НЕИСТОВЫЙ на 6 августа. А вот релиз боевика АГЕНТ ЕВА отложен до 20 августа. Фэнтези ТАИНСТВЕННЫЙ САД перебралось на 10 сентября. «Наше кино» перенесло релиз мультфильма ФЕИ И ТАЙНА СТРАНЫ ДРАКОНОВ на 20 августа. На 3 сентября заявлена новинка − релиз под названием КЛАУСТРОФОБЫ: КВЕСТ В МОСКВЕ (Follow me). «Парадиз» перенес на 3 сентября релиз религиозной драмы ЯВЛЕНИЕ. На 20 августа у компании перебрался проект с Ольгой Куриленко ЗАЛИВ ТИШИНЫ.

MEGOGO Distribution убрала с 6 августа мультфильм KO-KO-KO! Его новая дата выпуска пока не называется. Зато на 6 августа перебралась романтическая драма СЕКРЕТ. На 20 августа компания заявила новинку пакета − экшн ЛЬВИЦА (Rogue) с Меган Фокс в главной роли. Триллер ЧЕСТНЫЙ ВОР переехал на 3 сентября. World Pictures перенесла релиз хоррора ЗЕРКАЛА: ИНКАРНАЦИЯ на 6 августа. На 13 августа переехала экшн-комедия ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ РАБОТА.

«Экспонента» перенесла широкий выпуск фильма хоррора ОТДАЙ СВОЮ ДУШУ на 1 августа 2020 года. Лента 50 ОТТЕНКОВ ТОКИО перебралась на 10 сентября, а на 24 сентября встал фильм с Томом Харди ЛИЦО СО ШРАМОМ. Фэнтези ПАПИНА ДОЧКА ушло на 8 октября, а боевик ВЫБИВАЯ ДОЛГИ − на 12 ноября. Стоявший там ранее проект СЕДЬМОЙ ДЕНЬ переехал на 19 ноября. Без дат остались несколько ранее заявленных релизов компании: ТОЛМЭН, БУГИМЕН и ТЕМНАЯ БЕЗДНА.

Magic Film Company поставила на 6 августа новинку пакета − российскую сказку КЛЮЧ ВРЕМЕНИ. «Пионер» перенес релиз фильма ВЕЧНОСТЬ МЕЖДУ НАМИ на 20 августа. «Русский репортаж» заявил на 10 сентября американский триллер АССИСТЕНТКА (The Assistant).

«Кинологистика» внесла множество правок в свой график релизов. Компания перенесла релиз фильма СПАСТИ ПАНДУ с 30 июля на 6 августа. На 13 августа заявлена новинка − фантастика ГДЕ-ТО ВО ВРЕМЕНИ (The Fare). На 27 августа перебрались польский экшн ФОРСАЖ. ДИАБЛО, немецкое фэнтези ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРКАЛО ИЛИ ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ и отечественный проект СПАСТИ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ. 3 сентября помимо прочего компания также предложит кинотеатрам новинку пакета − польскую комедию ПРИТВОРИСЬ МОИМ ЖЕНИХОМ (Narzeczony na niby). Сюда же у нее переехали мультфильмы ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО. МИР ДИНОЗАВРОВ и МЕДВЕЖОНОК БАМСИ. 10 сентября «Кинологистика» выпустит еще один мультфильм МЕДВЕЖОНОК БАМСИ И ЗАМОК РАЗБОЙНИКОВ (Bamse and the Thief City), а также хоррор ПРОКЛЯТЫЙ ДОМ 3 (Behind the walls). На 24 сентября перебрался мультфильм ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО. НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ.

Фильм ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: АКВАПАРК переехал на 1 октября, как и хоррор ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ РОУЗ. Фильм ужасов ЗВОНОК. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА встал на 15 октября. На 29 октября в рамках программы Halloween Special будут представлены новые хорроры ВЕДЬМА. ИСТОРИЯ ЛУС (Luz. The Flower of Devil) и ИГРА СМЕРТИ (Game of Death). На 24 декабря компания заявила российскую комедию ФЛЭШМОБ.

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26.07.2020 Автор: Артур Чачелов