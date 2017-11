Обзор изменений графика кинорелизов России за неделю с 20 по 26 ноября

Как и ожидалось, в последнюю неделю перед Кинорынком график релизов начали сотрясать изменения. Старались в основном независимые дистрибьюторы, хотя было и исключение в виде мультфильма Warner Bros. Animation СМОЛФУТ, прокатом которого занимается компания «Каро Премьер». Этот релиз переехал с 13 сентября на 25 октября 2018 года.

У компании «Каропрокат» изменений в планах было куда больше. С 22 марта на 10 мая переместился комедийный альманах СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ! Ранее на этой дате у прокатчика стоял фильм ужасов ФОТО НА ПАМЯТЬ. Теперь он переехал на 14 июня. Кроме того, с 31 мая на 23 августа переместился мультфильм ПРИНЦЕССА И ДРАКОН. Его прежнюю дату занял анимационный проект – ДВА ХВОСТА. Есть в пакете дистрибьютора и новинки. Одна из них – это продюсерский проект Данилы Козловского и компании «Марс Медиа» НА РАЙОНЕ. Он выйдет 27 сентября 2018 года. А на 27 декабря 2018 года встала еще одна новинка – российский полнометражный мультфильм БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ.

Компания Megogo Distribution также обновила свой график релизов на 2018 год. С 11 января у нее ушел хоррор ПОЛАРОИД и новая дата для него пока не сообщается. Зато на 18 января встал боевик с Джерардом Батлером ОХОТА НА ВОРОВ (Den of Thieves). 25 января покинула молодежная фантастика MILES, ее новая дата выпуска – 9 августа. А вот комедия ОТПЕТЫЕ ВОРИШКИ, ранее известная как БРИТАНЦЫ ИДУТ!, наоборот, стала ближе: релиз этого фильма состоится не 8-го, а 1-го марта. На 15 марта встал американский триллер НЕЗНАКОМЦЫ: ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ (Strangers: Prey at Night), а на 29 марта – анимационный фильм В ПОИСКАХ ЙЕТИ (Mission Kathmandu: The Adventures of Nelly & Simon). И, наконец, 12 апреля дистрибьютор выпустит в российский прокат франко-канадскую фантастическую драму НА РАССТОЯНИИ ДЫХАНИЯ (Dans La Brume) с Роменом Дюрисом и Ольго Куриленко в главных ролях.

«Парадиз» перенес с 28 на 14 декабря выпуск российской новогодней комедии ДЕВУШКА С КОСОЙ, а также значительно обновил свой график релизов на 2018 год. С 7 декабря 2017-го на 4 января 2018-го переехала криминальная комедия с Морганом Фриманом и Томми Ли Джонсом ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ. Лента Вима Вендерса ПОГРУЖЕНИЕ покинула дату 18 января и переместилась на 1 марта. На ее прежнее место пришел ромком КОЕ-ЧТО НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. С января на 1 февраля также ушел росийский музыкальный фильм ХИТ, а на 15 февраля встал драматический вестерн с Кристианом Бэйлом НЕДРУГИ (Hostiles). Ранее здесь находился фантастический проект РЕПРОДУКЦИЯ, но сейчас о его новой дате выпуска ничего не известно. Как неизвестно и о новой дате для проекта Алексея Пиманова ТАНКИСТЫ. Ранее он значился на 22 февраля. На 15 марта «Парадиз» поставил драму МОЖНО ТОЛЬКО ПРЕДСТАВИТЬ (I Can Only Imagine), а на 29 марта – драму МОТЫЛЕК. 12 апреля дистрибьютор выпустит в прокат триллер НА ОСТРИЕ (Beirut), а уже через неделю, 19 апреля, комедию ЗА БОРТОМ (Overboard) – ремейк одноименного фильма 1987 года с Голди Хоун и Куртом Расселом. Ранее на этой дате стояла комедия ТАЛЛИ, но ее перенесли на 3 мая. И наконец, 17 мая у компании выйдет триллер БЕЛЬКАНТО (Bel Canto) с Джулианной Мур в главной роли.

«Экспонента» выбрала новое название и сменила дату для фильма ужасов, ранее известного как ШКАТУЛКА. Теперь эта картина выйдет 11 января под названием БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ. Кроме того, дистрибьютор заявил в пакете одну новинку: драму ЭЙФОРИЯ (Euphoria) с участием Алисии Викандер, Евы Грин и Шарлотты Рэмплинг. Эта лента выйдет в прокат 1 февраля 2018 года. Ранее на этой дате у компании стоял триллер В ТЕМНОТЕ, однако теперь он переместился на 19 июля.

Компания «Синема Престиж» тоже обновила свой график релизов 2018 года. На 11 января встал испанский фильм ужасов УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ ВЕРОНИКИ (Verónica), а 25 января дистрибьютор выпустит французскую драму ВСТРЕТИМСЯ ТАМ, НАВЕРХУ (Au revoir là-haut). 15 февраля в прокат выйдет новый хоррор Жауме Балагуэро МУЗА (Muse), а 1 марта – хоррор с говорящим названием ТРЕТЬЯ ВОЛНА ЗОМБИ (The Cursed / Third Wave). И, наконец, 5 апреля в кинотеатрах появится триллер с Миа Васиковска ПИРСИНГ (Piercing).

Есть изменения и у компании MVK. Ее французская комедия ПОБЕГ ИЗ РИО ушла с 14 декабря 2017 года на 1 февраля 2018-го. 8 февраля дистрибьютор выпустит в прокат ирландский хоррор LODGERS, 1 марта – анимэ МЭАРИ И ЦВЕТОК ВЕДЬМЫ (Meari to majo no hana), 5 апреля – мультфильм HERE COMES THE GRUMP, а 19 апреля – британский ужастик с Мартином Фриманом ИСТОРИИ ПРИЗРАКОВ (Ghost Stories).

Компания «Кинологистика» перенесла выход российской ленты КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ с 14 декабря 2017-го на 18 января 2018-го, а уже через неделю после него она выпустит в прокат мультфильм ТРОН ЭЛЬФОВ. Он переехал на эту дату с апреля. С 8 на 15 февраля переместился российский фильм ЯЗЫЧНИКИ. Кроме того, в пакете дистрибьютора появилась австралийская драма РЕДКАЯ БАБОЧКА. Она встала на 19 апреля 2018-го.

Компания «ПРОвзгляд» пополнила свой пакет новинкой: уже 7 декабря, эксклюзивно в кинотеатрах «Синема Парк» и «Формула кино», она выпустит французскую романтическую комедию ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА. 28 декабря компания также выпустит в прокат другую французскую ленту – МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА (Jeune Femme).

