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Обзор изменений графика релизов России за неделю с 22 по 28 февраля

Новости от UPI, Sony, ЦПШ, MEGOGO и других

На прошедшей неделе было довольно много новостей, касающихся графика релизов России. 

Universal убрал с 13 января 2022 года проект УЛИЦА СЕЗАМ и новая дата для него не сообщается. Кроме того, компания обнародовала новые даты для некоторых проектов. Так, сайфай от Amblin Entertainment ФИНЧ перебрался с 2 сентября на 18 августа. На 26 августа обосновался фантастический триллер от Warner Bros. с Хью Джекманом в главной роли ВОСПОМИНАНИЕ. Заявленный ранее на этой дате мюзикл НА ВЫСОТЕ МЕЧТЫ от New Line ушел на 9 сентября. И, наконец, на 14 октября перебрался собственный мюзикл Universal − проект DEAR EVAN HANSEN. Кроме того, компания застолбила 27 января 2022 года под один из проектов от Blumhouse, а также 29 сентября 2022 года − под некий крупный проект без названия. На 3 февраля 2022 года встал мюзикл CYRANO от MGM.  

Sony убрала с уикенда 1 апреля российскую комедию БУМЕРАНГ и у нее тоже пок анет новой даты. Зато новая дата появилась у мультфильма ЗВЕРОКРЕКЕРЫ от компании «Централ Партнершип»: этот проект ушел с апреля на 15 июля. 

Megogo Distribution поменял даты нескольким релизам. Так, комедия СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ! перебралась на 22 апреля, а проект ТАЙНА СЕН-ТРОПЕ − на 29 апреля. Комедия АГЕНТ 117. ИЗ АФРИКИ С ЛЮБОВЬЮ встала на 6 мая, а ее прежнюю дату 13 мая заняли фантастика ЗВЕЗДНЫЙ РУБЕЖ и мультфильм АКАДЕМИЯ МАГИИ. На 20 мая переехала комедия Megogo Studios ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД.

«Про:взгляд» перенес выпуск итальянской ленты ПОРОЧНАЯ СВЯЗЬ на 8 апреля. А вот другие проекты, заявленные на апрель − СУПЕРГЕРОИ и ЧЕРНЫЙ ЯЩИК − временно покинули график релизов. Новых дат для них не сообщается. «Русский Репортаж» заявил на 13 мая триллер ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ (One of These Days). 

Magic Film Company заявила на 1 апреля бразильскую фантастическую драму РОЗОВОЕ ОБЛАКО (A Nuvem Rosa). На эту же дату пришли проект ПРИШЕЛЕЦ ИЗ СКАЗКИ от компании «Кинологистика» и хоррор ПОСЛЕ ЧЕРНОБЫЛЯ от компании «СБ Фильм».

Компания BlueFox заявила на 4 марта документальный проект о женщинах-серфенгистках ОНА − ОКЕАН. «Иноекино» заявило на 6 мая перевыпуск ленты Вонг Кар-Вая ЧУНГКИНГСКИЙ ЭКСПРЕСС.  

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28.02.2021 Автор: Артур Чачелов

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