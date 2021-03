Обзор изменений графика релизов России за неделю с 22 по 28 марта

Прошедшая неделя, наконец, прояснила ситуацию с будущими блокбастерами от компаний Marvel, Disney и 20th Century. Они снялись со своих дат и благополучно закрепились на новых. Российская Disney Studios перенесла фантастический экшн Marvel ЧЕРНАЯ ВДОВА на 8 июля 2021 года. Ранее на этой дате значился другой проект компании − ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ. Он теперь занял уикенд 2 сентября. Лента с участием Райана Рейнольдса ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ перебралась на 12 августа. Кроме того, на 20 января 2022 года перенесен релиз проекта ГЛУБОКИЕ ВОДЫ. На 27 января встал хоррор NIGHTMARE ALLEY. Детектив СМЕРТЬ НА НИЛЕ перебрался на 10 февраля 2022 года. А вот проект KING'S MAN: НАЧАЛО пока остался без даты.

«Централ Партнершип» перенесла релиз мультфильма ЗВЕРОКРЕКЕРЫ на 1 мая 2020 года. Ранее на этой дате у компании был заявлен отечественный проект ЛЕТЧИК. Он ушел на 4 ноября. Кроме того, на 6 мая у компании переехала комедия Марюса Вайсберга ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО.

UPI заявил на 22 сентября 2022 года проект DARK HARVEST. «Каропрокат» поставил на 30 декабря новую российскую комедию от Ильи Куликова СНЕГУРОЧКА ПРОТИВ ВСЕХ.

Megogo Distribution перенесла релиз фильма ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА на 26 августа. Комедия СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ! переехала с 22-го на 29 апреля.

«Парадиз» поставил на 6 мая японский хоррор ЛЕС САМОУБИЙЦ (Suicide Forest Village), а на 20 мая − историческую военную драму ВОЙНА ПОД ЗЕМЛЕЙ (The War Below). Кроме того, компания перенесла выпуск проекта МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ ВСЕГО МИРА на 27 мая. World Pictures поставила на 17 июня криминальную драму THE BIRTHDAY CAKE, а также перенесла релиз хоррора ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ: БЕЗВРЕМЕНЬЕ на 24 июня.

«Наше кино» перенесло релиз проекта МАРМАДЮК на 15 июля. «Ракета Релизинг» заявила на 27 мая фантастику КОЛЬЦО ВРЕМЕНИ (Volition). На 27 мая также перенесен релиз хоррора СПИРИТИЧЕСКИЙ СЕАНС от компании «Экспонента Фильм».

«Капелла Фильм» перенесла на 27 мая выпуск якутского хоррора ИЧЧИ. Стоявшая там ранее лента ВКУС ЖИЗНИ временно осталась без даты. Кроме того, компания завила две документальные новинки: на 23 сентября 2021 года встал проект СБОЙ В МАТРИЦЕ (Glitch in the Matrix), а на 30 сентября − проект ДЖОЙ: АМЕРИКАНКА В РУССКОМ БАЛЕТЕ (Joy Womack: The White Swan).

«Кинологистика» перенесла выпуск ленты ПОЛНЫЙ НОКДАУН на 29 апреля. На 27 мая встал российский проект В ВИННОМ ОТРАЖЕНИИ.

«Синедок» перенес выпуск докфильма 24 СНЕГА на 8 апреля. Компания «Иноекино» заявила на 15 апреля документальный проект Виктора Косаковского ГУНДА. На 15 апреля также встала новинка − документальный проект студии «Риск-фильм» РОБОТ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ. Семейный проект ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПОНАТА от компании «Картина мира» перенесен на 29 апреля.

28.03.2021 Автор: Артур Чачелов