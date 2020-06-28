Обзор изменений графика релизов России за неделю с 22 по 28 июня

Всю прошедшую неделю график релизов лихорадило. Все началось с сообщения об уходе в онлайн ГУБКИ БОБА В БЕГАХ. ЦПШ убрал проект с 6 августа и поставил на дату российский хоррор ВДОВА. Замена не равнозначная, но хоть какая-то. Sony перенесла релиз отечественной комедии КРАСОТКА В УДАРЕ с 30 июля на 13 августа 2020 года, но, видимо, долго на этой дате российская лента не задержится, так как в пятницу на нее же переехал ДОВОД от «Каро Премьер». Другой релиз этого дистрибьютора − НАЧАЛО. ПЕРЕВЫПУСК − передвинулся на 30 июля.

Новости от мейджоров вызвали лихорадочные перестановки релизов в стане независимых дистрибьюторов. Так, MEGOGO Studios перенесла релиз триллера ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА на 23 июля, а на 30 июля компании холдинга запланировали аж четыре проекта. У MEGOGO Studios туда переехал российский проект ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ, а у MEGOGO Distribution − американские фильмы ФОРПОСТ, СЕКРЕТ и ДУМАЙ КАК СОБАКА.

Это не единственные новинки на 30 июля. Компания «Пилот кино» перенесла туда фильм НЕИЗВЕСТНАЯ ИТАЛИЯ. МАТЕРА – ГОРОД ИЗ КАМНЯ. Помимо этого, на 13 августа у компании встала комедия ФАНТАЗЕРЫ (Ricchi di fantasia), на 1 октября еще одна комедия ИТАЛЬЯНЕЦ (Bangla).

World Pictures перенесла релиз корейского экшна ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ РАБОТА с 30 июля на 6 августа 2020 года. На 13 августа переехал хоррор ЛОВЕЦ СНОВ. «Русский репортаж» перенес релиз фильма О БЕСКОНЕЧНОСТИ на 16 июля. Туда же компания «Престиж Кино» поставила испанско-аргентинскую комедии ГЕРОИЧЕСКИЕ ЛУЗЕРЫ.

MVK вернет в кинотеатры альманах МУЛЬТ В КИНО уже 11 июля. Далее выпуски с сентября будут выходить каждый месяц. Сейчас они стоят на 5 сентября, 10 октября, 7 ноября, 5 декабря 2020 года и 1 января 2021 года.

И, наконец, «Наше кино» на прошедшей неделе, добавила в свой график сразу два новых проекта «на будущее». Компания анонсировала два следующих мультфильма франшизы ТРИ БОГАТЫРЯ. Проекты, у которых пока нет окончательно утвержденных названий, встали на 30 декабря 2021 года и 29 декабря 2022 года.

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28.06.2020 Автор: Артур Чачелов