Обзор изменений графика релизов c 23 по 29 января

Последняя неделя января принесла много новостей о переменах в планах прокатных компаний. Отличились как мэйджоры, так и независимые дистрибьюторы. Так, компания Fox перенесла выпуск ленты Гора Вербински ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ с февраля на 30 марта, а также отказалась от выпуска ленты ВНЕ ПРАВИЛ. Что интересно, на 30 марта также переехал релиз СМУРФИКИ: ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ от WDSSPR.

«Централ Партнершип» временно убрала из планов амбициозный отечественный исторический фэнтези КОЛОВРАТ, а также голливудский фантастический триллер ЧАСТИЦА БОГА. Их новые даты будут объявлены дополнительно. Будет ли объявлена новая дата выпуска комедии КАЛИФОРНИЙСКИЙ ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ от компании «Каро Премьер» пока неизвестно, но что-то подсказывает, что этот полнометражный ремейк не самого известного у нас классического американского телесериала в сетку релизов, скорее всего, не вернется.

У независимых дистрибьюторов изменения еще более грандиозные. Например, у «Парадиза» полностью перекроился график выпуска картин в марте. С 2 на 9 марта переехал молодежный драматический триллер МАТРИЦА ВРЕМЕНИ. На его прежнюю дату встала российско-итальянская комедия ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ, которая ранее занимала 16 марта. Теперь же 16 марта «Парадиз» выпустит костюмную драму КОРОЛЕВА ИСПАНИИ с Пенелопой Крус в главной роли. На 30 марта встала молодежная лента Я СВОБОДНА, ранее она занимала дату 27 апреля. Теперь же на этой дате прокатчик планирует выпустить триллер с Джошем Хартнеттом НА ГЛУБИНЕ ШЕСТИ ФУТОВ. В пакете дистрибьютора появилась и одна новинка – экранизация книги ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z, и она вовсе не про зомби, как многие могли подумать. Ленту выпустят в прокат 20 апреля.

Компания «Вольга» также сделала несколько перестановок в свои планах на конец апреля: с 4 мая на 20 апреля переехала лента ДОЧКИ-МАТЕРИ, ее прежнее место занял мультфильм РОК-ДОГ, стоявший ранее на 27 апреля. Теперь на этой дате обосновался боевик ПЕРЕСТРЕЛКА. На 20 апреля переместился и один из самых ожидаемых киноманами проектов МОЯ ДЕВУШКА – МОНСТР от «Экспоненты». Ранее этот дистрибьютор планировал выпускать там фильм ужасов ПОЛУНОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК, но его релиз отложили на 8 июня. Еще несколько изменений в графике «Экспоненты» касались мартовских праздников: с 9 марта аж на 9 ноября ушел проект ГОНКА ВЕКА. На его место пришла французская комедия НОЧЬ В ПАРИЖЕ с участием Одри Тоту.

Это еще не все изменения в списках мартовских релизов и в списках запланированного к выпуску французского кино. Так, компания «Мульт в кино» заявила о своих планах поставить на 16 марта комедию сговорящим названием МАЛЬЧИШНИК В ПАТТАЙЕ, а «Русский репортаж» перенес выпуск ленты ЕСЛИ Б Я БЫЛА МУЖЧИНОЙ с 23 марта на 13 апреля.

Не осталось без внимания и российское кино. В пакете компании «Каропрокат» появился детский фантастический проект СПАСТИ ПУШКИНА. Эту картину выпустят в прокат 27 апреля. 6 июля тот же дистрибьютор предложит кинотеатрам отечественный мультфильм СКАЗ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ, а 14 сентября – приключенческий фильм СОЗВЕЗДИЕ МАРИИ, ранее известный под названием ЧЕЛЮСКИН. Куда менее масссовый продукт заявлен в планах «Центра документального кино»: 23 февраля компания выпустит в прокат ленту о Борисе Немцове СЛИШКОМ СВОБОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК.

И, наконец, одна из главных новостей недели: компания «Наше кино» официально вступила в Новогоднюю битву 2017-2018 годов с новым проектом ТРИ БОГАТЫРЯ.

29.01.2017 Автор: Артур Чачелов