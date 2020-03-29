Изменения в графике релизов России за неделю с 23 по 29 марта

График релизов России продолжает активно терять участников. Фильмы марта и апреля перемещаются на вторую половину года. У некоторых даты уже определены, но большинство пока остаются в подвешенном состоянии.

UPI официально убрал с 2 июля 2020 году мультфильм МИНЬОНЫ: ГРЮВИТАЦИЯ. Ранее сообщалось, что из-за эпидемии коронавируса его не успевают доделать к сроку. «Каро Премьер» подтвердил уход ЧУДО-ЖЕНЩИНЫ:1984 с уикенда 4 июня на уикенд 13 августа. Стоявший там хоррор ЗЛОЕ уходит пока в никуда. Без даты остается и СКУБИ-ДУ. А вот мюзикл НА ВЫСОТЕ МЕЧТЫ пока остается на своей дате 27 августа.

«Вольга» вынуждена перенести релизы мультфильма ГЕРОЙ САМСАМ и семейной ленты ЛЕССИ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ с их апрельских дат из-за закрытия кинотеатров. Новые даты не сообщаются. «Наше кино» сообщило, что выход апрельских мультфильмов ФЕИ: ТАЙНА СТРАНЫ ДРАКОНОВ, СОЮЗ ЗВЕРЕЙ: СПАСЕНИЕ ДВУНОГИХ и КОТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ также переносятся на неопределенное время.

Disney убрал с 23 апреля документальный проект ПОЛЕТ НАД РОССИЕЙ. Ту же дату покинул итальянский хоррор ГОСПОДИН ДЬЯВОЛ от «Ракеты Релизинг». С 9 апреля у «ИногоКино» ушел БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ. A-One Films убрала с 16 апреля фильм МОЛОЧНЫЕ ЗУБЫ. Новых дат для каждого из этих релизов нет.

Megogo перенес релиз фильма ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ с 2 апреля на 14 мая. Стоявший там французский боевик НОЧНОЙ КОНВОЙ перебрался 21 мая. МОЙ ШПИОН ушел еще дальше − на 4 июня. Зато с августа на 2 июня перебрался мультфильм КО-КО-КО!. «Парадиз» перенес релиз триллера ОТЕЛЬ ДЛЯ САМОУБИЙЦ с 9 на 16 апреля. На 14 мая встала новинка пакета − лента ПРОЩАЙ (Adios). Ранее на этой дате была заявлена комедия БЫВШАЯ С ТОГО СВЕТА, но она перенеслась на 3 сентября.

«Пионер» объявил о переносе релиза французской комедии ДРУЖИТЬ ПО-РУССКИ с 2 апреля на 21 мая. Ten Letters перенес старт фильма СМОТРИ КАК Я с 9-го на 23 апреля.«Русский репортаж» убрал с 23 апреля релиз МАГИЯ ЗВЕРЯ, не сообщив для него новой даты. Кроме того, дистрибьютор перенес с 9 на 30 апреля выпуск фильм О БЕСКОНЕЧНОСТИ. Проект КНИГА МОРЯ, прокатом которого занимаются его продюсеры, перебрался с 2 апреля на 21 мая. На 21 мая 2020 года также встал российский хоррор ДОЧЬ ТЬМЫ.

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29.03.2020 Автор: Артур Чачелов