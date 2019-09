Обзор изменений графика релизов России за неделю с 23 по 29 сентября

Прошедшая неделя принесла множество интересных новостей, касающихся графика релизов фильмов в России. Так, в пятницу стало известно, что ЦПШ и продюсеры приняли решение о переносе релиза фантастического фильма КОМА режиссера Никиты Аргунова с 14 ноября 2019 года на 30 января 2020 года. На старую дату КОМЫ компания поставила релиз фильма Роланда Эммериха МИДУЭЙ. Кроме этого, на новую дату встала комедия Марюса Вайсберга (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА. С 5 марта 2020 года она переместилась на 23 января 2020 года.

UPI перенесла дату релиза хоррора THE TURNING с 13 февраля на 30 апреля 2020 года. «Каропрокат» убрал с 9 мая 2020 года проект АВАНПОСТ 2. Историю не будут разделять на две картины, а уложатся в один фильм. Вместо второго АВАНПОСТА дату займет другой отечественный кинопроект, чье название появится позже.

Megogo Distribution определилась с датами релиза двух своих новых российских проектов: 19 марта 2020 года выйдет лента НОМЕР 1, а 11 июня 2020 года фильм СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮЗИИ. Кроме того, дистрибьютор убрал из списка своих релизов мультфильм ТАЙНАЯ СИЛА МОСЛИ. На его дату, 12 декабря 2019 года, переехал мультфильм КРАСНЫЕ ТУФЕЛЬКИ И 7 ГНОМОВ.

«Вольга» заявила о планах на перевыпуск в прокат легендарного фильма ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ ДЕНЬ с 24 октября. «Наше кино» перенесло выпуск хоррора ТЕМНАЯ СТОРОНА с 21-го на 28 ноября 2019 года. Компания Indian Films заявила на 2 октября 2019 года свежий индийский триллер БОЙ (War).

«Пионер» заявил на 2 января французскую комедию НОТР-ДАМ (Notre Dame), а на 27 февраля комедию с Робертом Де Ниро ГДЕ МОЯ ЧЕЛЮСТЬ, ЧУВАК? (War with Grandpa). Кроме того, компания убрала с 24 октября релиз анимэ ОККО ОТЕЛЬ. Новая дата не сообщается. «Русский репортаж» перенес релиз комедии КОРОЛИ ИНТРИГИ с 3 на 10 октября. Кроме того, компания заявила на 16 апреля 2020 года фильм Роя Андерссона О БЕСКОНЕЧНОСТИ, а на 7 мая 2020 года проект НАЙТИ АННУ ФРАНК (Where Is Anne Frank).

Новый прокатчик «Лева Интернашионал» заявил на 2020 год два новых французских кинопроекта. На 23 апреля встала комедия ПРЕКРАСНЫЕ ЛЖЕЦЫ (Les beaux menteurs), а на 1 октября драма ТАК БЛИЗКО К СОЛНЦУ (Si proche du soleil). Кроме того, компания перенесла релиз комедии # МОСКВА-РУАЯН, ИЛИ ЧТО ТВОРЯТ ЖЕНЩИНЫ с 24 октября на 14 ноября 2019 года.

29.09.2019 Автор: Артур Чачелов