Обзор изменений графика релизов России за неделю с 23 по 29 декабря

Последняя неделя года ознаменовалась несколькими интересными новостями, касающимися графика релизов. Так, WDSSPR Sony заявила сразу две новинки российского производства на 2021 год. На 11 февраля встал ПРИЗРАК 2 − продолжение комедии 2015 года с Федором Бондарчуком и Семеном Трескуновым, а на 21 октября − проект ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО, который, судя по всему, будет иметь прямое отношение к одноименному советскому многосерийному телефильму из 80-х.

«Централ Партнершип» решила перенести один из самых амбициозных своих проектов − СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ − с февраля на 3 декабря 2020 года. «Вольга» заявила на 17 сентября 2020 года отечественный мистический триллер КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУБОКАЯ. Кроме того, на 16 апреля 2020 года немецкий семейный проект ЛЕССИ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (Lassie Come Home).

Planeta Inform Film Distribution добавила в свой пакет фильм Ян Гэ НЮ. Лента встала на 14 февраля. А 13 февраля Magic Film Company выпустит в прокат черную комедию с Элайджей Вудом ИДИ К ПАПОЧКЕ (Come to Daddy). С этой даты пока в никуда ушел мультфильм ELLA BELLA BINGO от компании Ten Letters.

«СБ Фильм» убрал с 30 января хоррор АТАКАН. Новая дата не называется. «ПРОвзгляд» перенес релиз комедии МОЯ СОБАКА ИДИОТ с 6 на 27 февраля 2020 года.

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29.12.2019 Автор: Артур Чачелов