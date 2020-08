Обзор изменений графика релизов России за неделю с 24 по 30 августа

Прошедшая неделя оказалась богата на важные новости, касающиеся графика релизов. Прежде всего, от компаний Disney, которая убрала с ранее заявленных дат несколько ожидаемых рынком релизов. На 22 октября перебрался детектив СМЕРТЬ НА НИЛЕ, а KING'S MAN: НАЧАЛО ушел на 25 февраля 2021 года. Проекты ГЛУБОКИЕ ВОДЫ, ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ и SHANG-CHI AND THE LEGEND OF THE TEN RING пока остались без новых дат. Зато на 3 декабря компания заявила фильм Анны Меликян ТРОЕ.

А вот дату 3 сентября покинули сразу два отечественных проекта − хоррор ВДОВА от «Централ Партнершип» и драма ЦОЙ от Sony. Новых дат у них пока нет. «Каропрокат» же заявил новую дату для фильма Сарика Андреасяна ГУДБАЙ, АМЕРИКА. Лента встала на 8 октября 2020 года.

Новая дата появилась и у проекта MEGOGO Distribution НОЧНОЙ КОНВОЙ. Этот релиз встал на 3 декабря. А чуть раньше, 5 ноября, компания заявила другой французский проект − новинку под международным названием A FRIENDLY TALE.

«Вольга» заявила на 29 октября мультфильм ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ (Dragon Rider). На эту же дату встал скандальный отечественный фильм АУТЛО от компании HHG.

«Кинолэнд» заявил на 17 сентября отечественный мультфильм ПРЫГ-СКОК: В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ. На эту же дату «Ракета релизинг» перенесла выпуск хоррора ГОСПОДИН ДЬЯВОЛ. «Престиж кино» перенесла релиз комедии ГЕРОИЧЕСКИЕ ЛУЗЕРЫ с 10 на 24 сентября. На 24 сентября также вернулся проект компании «Белые ночи» СДЕЛАНО В ИТАЛИИ. Туда же «ИноеКино» поставило фильм БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ. «Русский репортаж» перенес выпуск фильма ПРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ на 19 ноября.

«Кинологистика» заявила на 10 сентября канадский анимационный проект ГОВАРД И ЗАМЕРЗШЕЕ КОРОЛЕВСТВО (Howard Lovecraft and the Frozen Kingdom). А его продолжение − ГОВАРД И ПОДВОДНОЕ КОРОЛЕВСТВО (Howard Lovecraft and the Undersea Kingdom) встало на 22 октября.

Кроме того, у «Кинологистики» снова глобально поменялись даты релизов. ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРКАЛО, ИЛИ ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ перебрался на 24 сентября, а стоявший там хоррор ШКАТУЛКА ДЬЯВОЛА ушел на 15 октября. Мультфильм МЕДВЕЖОНОК БАМСИ И ЗАМОК РАЗБОЙНИКОВ встал на 5 ноября, драма В ПЛЕНУ У САКУРЫ переехала на 12 ноября, хоррор ПРОКЛЯТЫЙ ДОМ 3 − на 19 ноября, а фэнтези ПРИШЕЛЕЦ ИЗ СКАЗКИ − на 26 ноября. Драма КЛЯТВА перебралась на 3 декабря. На 10 декабря встали хоррор ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ РОУЗ и мультфильм МЕДВЕЖОНОК БАМСИ И ДОЧЬ ВОЛШЕБНИЦЫ. На 17 декабря − семейный проект МАЛЕНЬКИЕ ВОЛШЕБНИЦЫ и хоррор ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. АКВАПАРК. Мультфильм ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО. МИР ДИНОЗАВРОВ ушел на 4 февраля 2021 года.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

29.08.2020 Автор: Артур Чачелов