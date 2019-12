Обзор изменений графика релизов России за неделю с 25 ноября по 1 декабря

Прошедшая неделя принесла множество интересных новостей, касающихся графика релизов России. Информация приходила как от мейджоров, так и от независимых компаний, вернувшихся с AFM. Так, «Каро Премьер» перенесла релиз блокбастера ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА с марта на 19 ноября 2020 года. Русский Fox перенес релиз фантастического фильма ЗВЕЗДНЫЙ РАЗУМ с 11 ноября на 3 декабря 2020 года. «Централ Партнершип» переместила фильм ШАХМАТИСТ с 30-го на 23 января 2020 года, а на ранее стоявшую здесь комедию (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА перенесла на 16 января.

С 16 января на 27 февраля ушел релиз «Вольги» ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ БАНДЫ КЕЛЛИ. Megogo Distirbution заявил на 12 марта 2020 года боевик с Лиамом Нисоном ЧЕСТНЫЙ ВОР (Honest Thief). RWV обнародовала новую дату для проекта МИЛЛИОН МЕЛКИХ ОСКОЛКОВ. Лента встала на 30 января 2020 года. Кроме того, компания поменяла местами даты выхода фильмов ТОЛЬКО ТЫ и SEBERG. Первый встал на 13 февраля, а второй − на 27 февраля.

«Парадиз» определился со своим графиком релизов на первую половину 2020 года. Планировавшаяся к выпуску в этом году драма ТЕМНЫЕ ВОДЫ переместилась на 19 марта 2020 года, хоррор Z − на 9 апреля, а лента ВЫБОР ФРЕДЕРИКА ФИТЦЕЛЛА − на 23 апреля. На 30 апреля перенесен релиз сиквела мультфильма ОТ ВИНТА. Кроме того, компания заявила несколько новинок. На 13 февраля встал хоррор с Николасом Кейджем ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ МИРОВ (Color out of Space), а на 5 марта − новая лента Майкла Уинтерботтома ЖАДНОСТЬ (Greed). На 14 мая встала комедия БЫВШАЯ С ТОГО СВЕТА (Blithe Spirit), на 28 мая − фэнтези АРТУР И МЕРЛИН (Arthur & Merlin and the Knights of the Camelot), а на 16 июля − звездный комедийный экшн КУНГ ФЬЮРИ 2 (PRD).

TenLetters перенесла релиз фильма ПРОКСИМА с 23-го на 16 января 2020 года. 13 февраля в прокат выйдет новый мультфильм ELLA BELLA BINGO, а на 20 февраля перенесли релиз мультфильма ПУШИСТЫЕ МОШЕННИКИ (Latte & The Magic Waterstone). На 16 апреля завлен британский проект МАХИНАТОРЫ (Schemers), а на 7 мая − мультфильм 100% ВОЛК (100% Wolf).

«Кинологистика» поменяла даты выпуска некоторых своих релизов. Фэнтези ИСЦЕЛЯЮЩАЯ переместилось с 12 на 19 декабря 2019 года. На 16 января 2020 года переехал семейный фильм МАЛЕНЬКАЯ МИСС ДУЛИТТЛ, а на 30 января − российский проект РОЗОВОЕ ИЛИ КОЛОКОЛЬЧИК. На 13 февраля встал мультфильм ВОЛШЕБНЫЙ ЛЕС, а 27 февраля компания выпустит новинку своего пакета − хоррор ПРОКЛЯТЫЙ ДОМ 2.

«Кинолэнд» перенес на 1 января 2020 года релиз итальянского фильма ДЕЛО КОЛЛИНИ. Мультфильм ТРОЛЛЬ: ИСТОРИЯ С ХВОСТОМ переехал на 6 февраля 2020 года, а на 5 марта встал хоррор БЕШЕНАЯ. Magic Film Company заявила два новых релиза. На 6 февраля 2020 года встал немецкий семейный фильм ЧУДО ДЕТКИ. НЕПУТЕВЫЕ ВОЛШЕБНИКИ (Die Wolf-Gäng), а на 20 февраля драма 10 СВИДАНИЙ (10 Things We Should Do Before We Break Up). «Русский репортаж» поставил на 26 марта триллер МАГИЯ ЗВЕРЯ (Only The Animals).

Релиз триллера ПЕРЕВОДЧИКИ перенесен с 16 января на 27 февраля 2020 года.

01.12.2019 Автор: Артур Чачелов