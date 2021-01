Обзор изменений графика релизов России за неделю с 25 по 31 января

На прошедшей деле новости об изменениях графика релизов приходили о самых разных компаний. Большой Голливуд активно переносил проекты на осень или даже дальше, а независимые компании − корректировали весенние даты. Так, например, Paramount и «Централ Партнершип» перенесли проект ЛИГА МОНСТРОВ с июня 2021-го на 17 февраля 2022-го.

UPI перенесла релиз мультфильма БОСС-МОЛОКОСОС 2 с апреля на 19 августа, а научно-фантастический триллер ФИНЧ ушел с 15 апреля на 2 сентября. На 28 октября перебрался мультфильм СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР. На 11 ноября ушел проект ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В СОХО. На 17 февраля 2022 года встала новинка − экшн Майкла Бэя AMBULANCE. Кроме того, компания перенесла выход триллера Ильи Найшуллера НИКТО с 1 апреля 2021 года на 8-ое. Таким образом, проект увели от прямой конкуренции с МАЙОРОМ ГРОМОМ от Disney.

Сам Disney, обнародовала новые даты для части проектов 20th Century Studios и Searchlight Pictures. Проект KING'S MAN: НАЧАЛО ушел на 19 августа, а мультфильм RON’S GONE WRONG − на 21 октября. Зато триллер NIGHTMARE ALLEY стал чуть ближе: вместо января 2022 года его выпустят 22 декабря 2021-го. На 23 сентября 2021 года компания заявила новинку пакета − биографическая драма THE EYES OF TAMMY FAYE.

Большие изменения у Sony. Во-первых, ближайший из голливудских проектов компании − новая версия ЗОЛУШКИ − не выйдет 11 февраля. Лента ушла на 15 июля. С 1 на 15 апреля передвинулась драма с Кевином Хартом FATHERHOOD. Семейная комедия КРОЛИК ПИТЕР 2 покинула апрель и перебралась на 3 июня. На 10 июня ушел студийный мультфильм VIVO. Заявленные ранее на этой дате ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: НАСЛЕДНИКИ двигаются аж на 11 ноября. Сразу три проекта 2021 года ушли на даты в 2022-м. Так, хоррор ESCAPE ROOM 2 (КЛАУСТРОФОБЫ 2) встал на 6 января, экранизация комиксов МОРБИУС ушла на 20 января, а экранизация компьютерной игры UNCHARTED − на 10 февраля.

«Вольга» убрала из графика фильм Гая Ричи ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, зато заявила на 11 марта ленту с Мелом Гибсоном ДЕНЬ КУРКА (Boss Level). «Каскад фильм» заявил на 11 марта фантастический экшн СКАЙЛАЙН 3 (Skylin3s). RWV заявила на 11 марта новинку − ленту МОЙ РОМАН С СЭЛИНДЖЕРОМ (My Salinger Year).

«Экспонента фильм» перенесла релиз проекта ВОЗДУШНЫЙ БОЙ на 25 февраля. На 4 марта компания заявила жанровую новинку − ленту РЕИНКАРНАЦИЯ. ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА (Anything for Jackson). На 18 марта ушел хоррор ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА. На его прошлую дату, 15 апреля, встал аргентинский хоррор ЗАКЛЯТЬЕ. НОВЫЙ РИТУАЛ (Funeral Home). Кроме того,

Компания «Белые ночи» отправила проект ИСТОРИЯ СЕМЬИ БЛУМ на 25 февраля. Компания UMS Films заявила на 4 марта триллер БЕГИ, ПРЯЧЬСЯ, БЕЙ (Run Hide Fight). Planeta Inform Film Distribution поставила на 18 марта новинку − семейный проект РУФУС. ХРОНИКИ ВОЛШЕБНОЙ СТРАНЫ (Adventures of Rufus: The Fantastic Pet). На 1 апреля у компании переехала криминальная драма МАША.

«Парадиз» заявил на 18 марта драму ИСХОД (Exodus), кроме того компания перенесла релиз мультфильма ОТ ВИНТА 2 на 22 апреля 2021 года. World Pictures перенесла выпуск фильма СУПЕРНОВА с 25 на 11 марта. А на 25 марта переехал ромком ЛЮБОВЬ, СВАДЬБЫ И ПРОЧИЕ КАТАСТРОФЫ.

«Про:взгляд» и «Искусство кино» перенесли релиз якутского фильма ПУГАЛО на 25 февраля. Кроме того, перенесены даты релизов двух итальянских картин. Лента ПОРОЧНАЯ СВЯЗЬ (Lacci) перебралась на 1 апреля, а комедия СУПЕРГЕРОИ − на 29 апреля. На 27 мая компания заявила новинку − французский триллер ЧЕРНЫЙ ЯЩИК (Black Box).

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

31.01.2021 Автор: Артур Чачелов