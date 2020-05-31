Обзор изменений графика релизов России с 25 по 31 мая

На прошедшей неделе было много воодушевляющих новостей, дающих надежду на запуск отечественного проката летом. Ожидалось, что в связи с этим активность начнут проявлять и крупные дистрибьюторы, заявляя новые графики релизов. Однако этого не произошло. Единственные новости, касающиеся выпуска фильмов в России, на прошлой неделе пришли от независимой компании «Капелла фильм».

На 2 июля она передвинула проект #ЯЗДЕСЬ. Ранее он был заявлен на 4 июня. Другой июньский проект − лента ЛЮБОВЬ НА ТРОИХ − перебралась на 6 августа. Научно-фантастический фильм МОЙ СОЗДАТЕЛЬ ушел на 27 августа. На 3 сентября встал мультфильм СКАЗКИ СЕРОГО ВОЛКА, а на 24 сентября − драма с Джудом Лоу ГНЕЗДО. Французская криминальная комедия НАРКОМАМА выйдет в прокат 8 октября. Триллер АСОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ занял 29 октября. На 26 ноября переместили ленту ДЕВУШКА ГРЕЗ.

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31.05.2020 Автор: Артур Чачелов