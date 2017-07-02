Обзор изменений графика релизов России за неделю с 26 июня по 2 июля

Последняя неделя июня принесла сразу несколько больших новостей. Для начала WDSSPR поменяла даты для некоторых релизов компании Sony. В частности, звездная российская музыкальная комедия МИФЫ ушла с лета на 16 ноября. Причины переноса не называются, но, учитывая, что время действия фильма – зимняя Москва, решение довольно логичное. В американском блоке с 11 января на 1 февраля переехала криминальная драма с Мэттью МакКонахи WHITE BOY RICK, официальное русское название для которой появится чуть позже. Ранее на этой дате стоял фильм ужасов с говорящим (для тех, кто знает английский) названием CADAVER, однако теперь эту картину перенесли аж на 30 августа 2018 года. С 14 сентября этого года на 1 марта 2018-го перелетела экшн-драма о жизни 20 тыс. лет назад ALPHA (бывш. THE SOLUTREAN). Ее русское название также будет утверждено позже.

Крупный пакет новинок заявила компания «Вольга». 2 ноября 2017 года в прокат выйдет французская комедия MARRY ME, DUDE от создателей фильмов SUPERНЯНЬ и SUPERАЛИБИ, 23 ноября компания выпустит драму Энди Серкиса ДЫШИ с Эндрю Гарфилдом и Клэр Фои в роли влюбленной пары. На 7 декабря запланирован старт нового фильма Вуди Аллена КОЛЕСО ЧУДЕС. На 1 февраля 2018-го встал канадский мультфильм GNOME ALONE, на 22 февраля – мультфильм EARLY MAN от студии Aardman. И, наконец, на 10 мая 2018 в планах компании переехал мультфильм РАСПРЕКРАСНЫЙ, ранее заявленный на 10 августа 2017-го.

«Парадиз» убрал из своих планов ленту Я СВОБОДНА, зато добавил туда комедию с Шарлиз Тэрон ТАЛЛИ. Эта картина заняла дату 19 апреля 2018 года. Кроме того, с 25 января на 29 марта 2018 года переместился релиз мелодрамы МОТЫЛЕК. Компания «Синема Престиж» уплотнила свой график 2017 года, заявив в нем две новинки: ленту МЕРТВЕЦ, стартующую уже 27 июля, и фильм ужасов ДОМ ПРИЗРАКОВ, вставший на 24 августа. На эту же августовскую дату перенесли релиз триллера ХРАНИЛИЩЕ, который будет выпускать компания «Экспонента».

Компания «Пионер» перенесла выпуск фильма ТЕСНОТА Кантемира Балагова с 27 июля на 3 августа 2017 года. Еще одим изменением в расписании последнего летнего месяца стал перенос релиза фильма СУСАНА, ТЫ МЕНЯ УБИВАЕШЬ компании «Артхаус» с 10 на 17 августа.

02.07.2017 Автор: Артур Чачелов