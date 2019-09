Обзор изменений графика релизов России за неделю с 26 августа по 1 сентября

Последняя неделя лета принесла довольно много новостей, касающихся графика релизов России. На поприще его изменения работали как мэйджоры, так и независимые компании. Так, русский Fox перенес выпуск фильма Джо Райта ЖЕНЩИНА В ОКНЕ с октября 2019-го на 14 мая 2020 года. Кроме того, компания заявила две новинки: на 6 августа 2020-го встал хоррор THE EMPTY MAN, а на 22 октября 2020 года − мюзикл EVERYBODY'S TALKING ABOUT JAMIE.

UPI перенесла на 26 марта выпуск хоррора THE INVISIBLE MAN. Ранее он был заявлен на 2 апреля. А на 16 апреля 2020 года компания поставила британский драматический фильм EMMA.

13 февраля 2020 года «Вольга» выпустит новый фильм Гая Ричи ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ (The Gentlemen). «Наше кино» перенесло с весны на 22 октября 2020 года премьеру сказки КОНЕК-ГОРБУНОК, а проект МАЛЕНЬКИЙ МУК переместился на 21 октября 2021 года. Megogo Distribution убрала с ранее заявленных дат ленту LIVE! и мультфильм ШОУ МОНСТРОВ. Зато пакет компании пополнился еще одним росийским проектом − новой лентой Павла Руминова УСПЕХ. Она встала на 7 ноября 2019 года.

«Экспонента» перенесла мультфильм ЗОЛУШКА И ЗАКОЛДОВАННЫЙ ПРИНЦ на 30 января 2020 года. Есть перемены и в графике 2019 года: на 17 октября у компании встал хоррор ОНИ, а релиз французской комедии ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ теперь состоится 24 октября 2019 года. Интересно, что 24 октября на больших экранах появится также фильм Юрия Быкова СТОРОЖ. Прокатом картины занимается «КиноПоиск» и некоторые федеральные киносети. На 24 октября встала и еще одна российская драма − лента Я ВЕРНУСЬ, прокатом которой занимается компания «Мовсес Фильм».

«Капелла Фильм» заявила на 17 октября комедию ОК, ЛЕКСИ! (Jexi). На 24 октября компания перенесла релиз фильма АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ. На 9 января встала еще одна новинка − французская драма ОН И ОНА (Deux moi). Ранее на этой дате стояла лента ТУННЕЛЬ. ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ. Теперь она переместилась на 23 января. Оттуда накануне ушла лента с Джудом Лоу ГНЕЗДО. Ее новой даты не называется.

RWV убрала с 3 октября проект В ПЛЕНУ НАДЕЖДЫ. А на 23 января 2020 года у компании встала новинка − драма ТОЛЬКО ТЫ (Only You). All Media поставила на 14 ноября релиз российского триллера ДВОЕ. Новый прокатчик Magic Film Company 28 ноября 2019 года выпустит в кинотеатры фильм Марко Беллоккьо ПРЕДАТЕЛЬ (Il traditore). «Кинолэнд» выпустит 12 декабря японский мультфильм В СТРАНЕ ЧУДЕС (Birthday Wonderland).

01.09.2019 Автор: Артур Чачелов