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Обзор изменений графика релизов России за неделю с 26 октября по 1 ноября

Новости от UPI, ЦПШ, «Каропроката», MEGOGO, «Экспоненты», «Капеллы» и других

Прошедшая неделя принесла много новостей, касающихся графика релизов. Правда, мейджоры, как и неделей раньше, особой активности не проявляли. Разве что Universal официально перенесла проект МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ГОСПОДСТВО на 9 июня 2022 года.

«Централ Партнершип» перенесла релиз комедии НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА с 19 на 12 ноября. Ранее у дистрибьютора здесь была заявлена российская драма КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ ДЕВЧОНКУ?, которая сейчас осталась без даты. Уикенд 12 ноября также покинул проект УРОКИ ФАРСИ от дистрибьютора «Белые ночи». Новой даты для него также не сообщается. Ноябрь потерял и еще один российский проект − Sony Pictures перенесла выпуск фильма Ренаты Литвиновой СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР на февраль 2021 года. Пока он без конкретной даты. Зато на 26 ноября переехало сразу два проекта от независимых дистрибьюторов: ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА от «ПРОвзгляда» и СТРАНА ГРЕЗ от «Парадиза». «Парадиз» также заявил на 3 декабря австралийскую комедию БАРАНЫ (Rams).

Декабрьское расписание, в отличие от ноябрьского, действительно пополняется активнее: «Каропрокат» поставил на 17 декабря отечественный проект РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМБИ − кино по мотивам популярного сериала ТНТ, а «Наше кино» на ту же дату заявило отечественную комедию САМЫЙ НОВЫЙ ГОД.

Кроме того, 10 декабря выйдет фильм Романа Каримова НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2. Он поменял дистрибьютора: вместо UPI его выпустит MEGOGO Studios. Родственная ей MEGOGO Distribution перенесла релиз проекта WAY DOWN на 17 декабря. Кроме того, на 24 декабря перебрались мультфильм ТВОРЦЫ СНОВ и экшн-комедия ОХОТА НА САНТУ.

LOONAFILM поставил на 3 декабря комедию ДУБЛЕРША (The Stand-In). «СБ Фильм» перенесла на 10 декабря 2020 года релиз проекта ЛЕДЯНОЙ КАПКАН. А вот другой ее проект − триллер ДРОН − перебрался на 7 января 2021 года. RWV заявила на 10 декабря скандинавский драматический триллер ГЛУБОКОЕ ПОГРУЖЕНИЕ (Breaking Surface). 

TenLetters перенесла релиз проект ОСТОРОЖНО, КЕНГУРУ! с 19 ноября на 10 декабря. Кроме того, компания заявила на 21 января 2021 года новинку − фильм ужасов ВДОВИЙ МАЯК (Widow's Point). Дистрибьютор «Престиж Кино» заявил на 17 декабря российский проект ПРО ЛЕЛЮ И МИНЬКУ. «Иноекино» 17 декабря выпустит в прокат приключенческую классику НАЗАД В БУДУЩЕЕ в новом 4К-ремастеринге. Новейшая реставрация изображения и звука была подготовлена студией Universal специально к юбилею фильма в 2020 году.

«Русский Репортаж» убрал с 28 января 2021 года фильм ОТЕЦ. Зато на 21 января компания заявила проект ВЛЮБЛЕННЫЙ ВАН ГОГ (Van Gogh in Love). Французская мелодрама ЛЮБОВНИКИ ушла на 18 февраля, а мультфильм АЯ И ВЕДЬМА − на 25 марта.

«Кинолэнд» добавил к своим планам отечественную мелодраму МУЗЫКА КРЫШ​​​​​​​. Проект выйдет 11 февраля 2021 года.

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01.11.2020 Автор: Артур Чачелов

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