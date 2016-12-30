Обзор изменений графика релизов c 26 по 31 декабря

В последние дни перед Новым годом дистрибьюторы редко когда решают глобальные вопросы с изменениями в графике релизов. В основном это изменения «по мелочи». Так, например, «Централ Партнершип» определилась с датой выпуска фильма Анны Матисон ПОСЛЕ ТЕБЯ с Сергеем Безруковым в главной роли. Лента заняла 16 марта. Туда же переехала другая российская картина – комедия ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ от студии Yellow, Black & White. Этот проект долгое время был без крупного дистрибьютора и, наконец, обрел такого в лице «Каропроката». Кстати, вместе с ВЕЗУЧИМ СЛУЧАЕМ ппрокатчик также заявил в своем пакете еще одну комедию. Лента ТРАНСФОРМЕР с Александром Реввой в главной роли выйдет в широкий прокат 3 августа.

Компания «Вольга» выпустит в кинотеатры вестерн ПРЕИСПОДНЯЯ уже 12 января. Ранее заявлялось, что прокат этой ленты начнется 19 января. С этой даты также ушел фильм ужасов ПРИЗРАК ДОМА БРИАР. Правда, ушел недалеко – старт перенесли всего на день, на 20 января. 19 января покинул и релиз Megogo ТРАНСФОРМАЦИЯ. Теперь эта лента встала на 26 января. Кстати, ранее на ней был заявлен франко-иранский фестивальный хит КОММИВОЯЖЕР. Его новой датой стало 2 февраля.

Небольшие изменения есть и в графике релизов компании «Люксор». С 9 на 16 февраля переехал фильм ужасов ПРИЗРАКИ «ЭЛОИЗ». 23 февраля покинул триллер КВЕСТ – теперь лента запланирована к выпуску 27 апреля. Ранее на этой дате компания хотела выпускать ленту МАЛЬЧИШНИК, но ее старт перенесся на 20 апреля. И, наконец, с 9-го на 2 марта «Люксор» перенес выпуск российского киноальманаха режиссера Максима Боева СЕЛФИ#SELFIE.

30.12.2016 Автор: Артур Чачелов