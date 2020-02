Обзор новинок проката на уикенде 27 января − 2 февраля

Прошедшая неделя принесла несколько интересных новостей, касающихся графика релизов России. Так, Sony убрала с уикенда 6 февраля проект A BEAUTIFUL DAY IN THE NEIGHBORHOOD. Новая дата его выпуска не сообщается. ЦПШ тоже убрала из своих планов один релиз − комедию ГЛАМУРНЫЕ БОССЫ. Неделю назад она была заявлена на 12 марта. Зато на этой неделе компания заявила на 14 мая новинку − ленту под названием ПИЛА: СПИРАЛЬ (Spiral: From the Book of Saw).

Megogo Distribution перенесла релиз комедии МОЙ ШПИОН с 12 на 19 марта. На 26 марта у компании встала новинка пакета − ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ (Escape from Pretoria) с Дэниэлом Рэдклиффом. Кроме того, релиз комедии АГЕНТ ЛЕВ был перенесен с 13 февраля на 16 апреля. На 28 мая встал российский проект РИЛ ТОК.

«Экспонента» перенесла релиз фильма АФЕРА В МАЙАМИ с 5 на 19 марта. На 26 марта переместился хоррор ОТДАЙ СВОЮ ДУШУ, который ранее заявлялся на 7 мая. Боевик КИЛЛЕР ПО ВЫЗОВУ встал на 16 апреля, освободив 12 марта. Ранее на этой апрельской дате был заявлен хоррор БУГИМЕН, который сейчас ушел на 7 мая. Французская лента НЕ ВСЕ ДОМА переехала на 21 мая и, наконец, хоррор ТОЛМЭН перебрался на 28 мая.

Новый дистрибьютор «Белые ночи» заявил на 19 марта фильм Терренса Малика ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ (A Hidden Life). TenLetters выпустит 9 апреля российский проект СМОТРИ КАК Я. «Вольга» заявила на 23 апреля драму НЕИЗБРАННЫЕ ДОРОГИ (The Roads Not Taken). «Каропрокат» поставил на 22 октября российский проект БОЛЬШУЩАЯ ОХОТА. «Кинологистика» перенесла на лето проекты ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО. ОСТРОВ СОКРОВИЩ и ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО. МИР ДИНОЗАВРОВ. Первый встал на 11 июня, второй − на 23 июля.

02.02.2020 Автор: Артур Чачелов