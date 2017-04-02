Обзор изменений графика релизов с 27 марта по 2 апреля

Последняя неделя марта привнесла довольно много изменений в график релизов. Основную лепту в это благое дело внесли независимые дистрибьюторы, но и мэйджоры, в частности, UPI, тоже не оставили рынок без новостей. Universal заявила о планах выпустить в российский прокат два новых релиза. Первый – фантастический фильм EXTINCTION – выйдет 1 февраля 2018 года. Второй – новый фильм о докторе Дулиттле – запланирован на 23 мая 2019 года.

И все же, больше всего новостей на этой неделе пришло от компании Megogo Distribution. Она распределила по сетке второй половины 2017 года почти десяток новинок. С большинством из них дистрибьютор знакомил рынок на своей презентации на весеннем Кинорынке. 31 августа в прокат выдет фантастический триллер SEVEN SISTERS с Руни Мара и Глен Клоуз, а через неделю, 7 сентября, комедия БРИТАНЦЫ ИДУТ!. Еще одним сентябрьским релизом компании станет криминальная комедия NOCK, которая запланирована на 21 число. Еще три фильма Megogo выпустит в октябре: 5 октября это будет экшн Роба Коэна КАТЕГОРИЯ 5, 12 октября комедия с Алеком Болдуином и Сальмой Сайек РОДИТЕЛИ ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ (название еще не утверждено окончательно), а 19 октября – автралийский триллер ДЖУНГЛИ с Дениэлом Рэдклиффом в главной роли. 16 ноября дистрибьютор запланировал к выпуску фильм MILES, а 14 декабря – мультфильм ELLIOT THE LITTLEST REINDEER.

Другие независимые дистрибьюторы тоже активно работали над своими пакетами 2017 года. Компания «Люксор» решила не выпускать 20 апреля триллер КВЕСТ, а компания «Парадиз» перенесла выпуск триллера ВЕТРЕНАЯ РЕКА с 17 августа на 4-ое. Из планов «Каропроката» исчез мультфильм СКАЗ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ, который должен был выйти 6 июля. Однако его место на дате займет кругой релиз дистрибьютора, название которого пока не объявлено. Кроме того, «Каропрокат» определился с датами выпуска в кинотеатрах всех оставшихся серий телепроекта ГОГОЛЬ. ГОГОЛЬ. ЗАКОЛДОВАННОЕ МЕСТО выйдет на большие экраны 5 октября, ГОГОЛЬ. ВИЙ – 9 ноября, ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ МЕСТЬ – 7 декабря.

Компания «Синема Престиж» перетасовала даты четырех летних релизов: ГОЛОС ИЗ КАМНЯ поменялся местами с триллером ЭКСПЕРИМЕНТ BELCO. Теперь первый выйдет 11 мая, а второй – 1 июня. Боевик Бальтасара Корманкура КЛЯТВА съехал со своей даты 15 мая на 13 июля. На его место в мае пришел фильм ВО ВСЕМ ВИНОВАТ ЕНОТ. «Кинологистика» закрепила на датах сразу четыре фильма: МОНСТРЫ ЮГА появятся на больших экранах 25 мая, ЧУДЕСА В ПАРИЖЕ – 6 июля. Комедия СЕКС-ТРИП переместилась с 11 мая на 7 сентября, а 12 октября в кинотеатры выпустят драму СУКА-СУДЬБА.

02.04.2017 Автор: Артур Чачелов