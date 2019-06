Обзор изменений графика релизов России за неделю с 27 мая по 2 июня

Прошедшая неделя подарила довольно много изменений графика релизов России. В основном работу в этом направлении проводили независимые дистрибьюторы, но были новости и от мэйджоров. Так, например, UPI определилась с датами для некоторых новых фильмов 2020 года. На 23 января встал проект HARRIET от Focus Features. На 2 апреля заявился хоррор Ли Уонелла THE INVISIBLE MAN, а романтическая драма THE PHOTOGRAPH встала на 23 апреля. 17 сентября занял новый проект Джудда Апатоу, а биографическая драма RESPECT от MGM появилась на 19 ноября. Даты также обрели два проекта продюсера Стивена Спилберга: на 13 февраля встал хоррор THE TURNING, а второй, пока безымянный фильм компании Amblin занял 3 декабря.

ЦПШ заявила на 28 ноября высокобюджетный независимый военный боевик Роланда Эммериха МИДУЭЙ (Midway). «Вольга» перенесла старт мультфильма СЕЛЬМА В ГОРОДЕ ПРИЗРАКОВ с 31 на 24 октября. «СБ Фильм» перенес релиз триллера КОРРУПЦИОНЕР с 4 на 11 июля. CoolConnection поставил на 28 июня документальный IMAX проект АПОЛЛОН-11. Planeta Inform Film Distribution добавила на дату 20 июня документальный фильм ПРОСТРАНСТВО МУЗЫКИ.

Megogo Distribution перенесла старт комедии МОЙ ШПИОН с 5 сентяря на 15 августа. Оттуда на 29 августа переместился триллер АНГЕЛ МОЙ. В свою очередь, своявший там боевик ТРИ СЕКУНДЫ ушел с 29 августа на 5 сентября. «Экспонента» перенесла старт французского триллера ВИДОК: ИМПЕРАТОР ПАРИЖА с 11 на 25 июля. Оттуда на 26 сентября переместились два релиза − французская комедия ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ и лента ВО ВСЁ ТЯЖКОЕ (The Professor). «Наше кино» заявило два новых релиза в пакете. На 5 декабря встала немецкая романтическая комедия ФАБРИКА ГРЕЗ (Traumfabrik), а на 20 февраля 2020 года − хоррор КРОВНЫЕ УЗЫ (Bloodline). Кроме того, компания перенесла релиз мультфильма БУКА с мая 2020 года на 23 января того же года.

«Парадиз» перенес старт анимационного проекта КОСМИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ с 13-го на 12 июня и перекроил свою сетку релизов второй половины года. Лента СВЕТ МОЕЙ ЖИЗНИ переехала с 13 июня на 25 июля, а стоявший там хоррор КУКЛА 2: БРАМС в лета ушел на 5 декабря. Ранее на этой дате была заявлена лента СВАДЕБНЫЙ ГОД. Теперь она закрепилась на 19 декабря. Проект ЗЕРОВИЛЛЬ переместился с 29 августа на 5 сентября, а драма ДЖУДИ переехала с 26 сентября на 3 октября. ВЫБОР ФРЕДЕРИКА ФИТЦЕЛЛА переставили на 21 ноября, а значившиеся там ранее проекты Z и ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ ушли на 16 и 30 января 2020 года соответственно. И, наконец, комедия БИЛЛ И ТЕД переместилась с 17 октября 2019 года на 20 августа 2020 года.

«Капелла Фильм» определилась с датами новых картин из своего сильно выросшего пакета. На 25 июля встала историческая драма ОФЕЛИЯ (Ophelia), а на 29 августа − заявлен хоррор КОКО ДИ КОКО ДА (Koko-di Koko-da). На 3 октября встала приключенческая комедия АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ (The Peanut Butter Falcon), на 24 октября переместилась лента 7 ПРИЧИН СБЕЖАТЬ ОТ ОБЩЕСТВА. На 7 ноября перенесен релиз шведского триллера ИДЕАЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ, а на 5 декабря переехала норвежская сказка ЭСПЕН В ПОИСКАХ ЗОЛОТОГО ЗАМКА. Ранее на этой дате у компании был запланирован проект с Джудом Лоу ГНЕЗДО, который теперь переехал на 23 января. Впрочем, новый, 2020 год «Капелла» начнет не с него, а с фильма-катастрофы ТУННЕЛЬ. ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ (Tunnel), который выйдет в прокат 9 января. На 6 февраля компания поставила драму с Шайлин Вудли и Джейми Дорнаном ЛЮБОВЬ НА ТРОИХ (Untitled Drake Doremus Project), а на 27 февраля − комедию #ЯВСЕЕЩЕЗДЕСЬ (# jesuislà). 23 апреля дистрибьютор выпустит в прокат фантастический фильм СОЗДАТЕЛЬ (Archive), на 11 июня 2020 года встала французская комедия СЕМЕЙКА БЕЗ ГРАНИЦ (Family Swap), а на 25 июня того же года − комедия ВЫХОДНЫЕ ОФФЛАЙН (Unplugged). На 17 сентября 2020 года встала лента ПОБЕГ ИЗ ПАРИЖА (Run Away with Me).

Компания «Престиж кино» перенесла на 18 июля выпуск триллера МЫШЕЛОВКА, хоррор ГОЛОСА С ТОГО СВЕТА переехал на 15 августа, а на 29 августа встала новинка пакета − испанский фантастический фильм 30 СЕКУНД В БУДУЩЕМ (H0us3). На 12 сентября переехала криминальная драма СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 5. Ранее на этой дате стоял хоррор ИНЫЕ, однако он переместился на 26 сентября. На 10 октября встала еще одна новинка пакета − мелодрама ДОСТУПНАЯ ДЕВУШКА (En Easy Girl), а на 24 октября заявлена китайская криминальная драма ПЕРЕСТРЕЛКА НА ГУСИНОМ ОЗЕРЕ (Nan Fang Che Zhan De Ju Hui).

«Пионер» поменял даты для нескольких релизов. Мультфильм ПРИНЦЕССА МОНОНОКЕ теперь выйдет 27 июня, а французская комедия ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ − 4 июля. Ранее на этой дате у компании был запланирован выпуск ленты ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕМИ, но теперь он перенесен на 25 июля. КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ И ПИРОГОВ ИЗ КАРТОФЕЛЬНЫХ ОЧИСТКОВ переехал с 1 на 29 августа. 22 августа компания выпустит в прокат документальный фильм ВАЙНШТЕЙН (Citizen Harvey), на 12 сентября запланирован выпуск британской картины РЕЙВ (Beats), а на 19 сентября встал хоррор MARY. 24 октября у компании выходит японский мультфильм ОККО ОТЕЛЬ (Waka okami wa shôgakusei!), а 14 ноября − семейный проект РАСПРАВЬ КРЫЛЬЯ (Donne-moi des ailes). Кроме того, «Пионер» определился с датами выхода следующих выпусков ЩЕНЯЧЕГО ПАТРУЛЯ: 1 и 29 августа, 10 и 31 октября и 5 декабря.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

02.06.2019 Автор: Артур Чачелов