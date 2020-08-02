Обзор изменений графика релизов России за неделю с 27 июля − 2 августа

Прошедшая неделя оказалась богата на новости о графике релизов. Особенно много их касалось российского кино, которое все-таки решили активно выпускать осенью. Так, фильм Ренаты Литвиновой СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР выйдет в российский прокат 26 ноября и выпускать его будет Sony. Также Sony перенесла релиз фильм ЦОЙ Алексея Учителя с 27 августа на 3 сентября. На эту же дату переехал хоррор от «Централ Партнершип» ВДОВА. Было много новостей и о других релизах ЦПШ: например, фильм СТРЕЛЬЦОВ встал на 24 сентября 2020 года, а боевик РУССКИЙ РЕЙД − на 1 октября. Кроме того, компания заявила 12 ноября драму Ангелины Никоновой КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ ДЕВЧОНКУ?.

«Каро Премьер» подтвердила, что ДОВОД Кристофера Нолана выйдет в России 10 сентября. НАЧАЛО. ПЕРЕВЫПУСК передвинули на 13 августа. Кроме того, компания перенесла на 3 июня 2021 года хоррор ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА. Ранее он заявлялся на 10 сентября 2020-го.

MEGOGO Distribution перенесла релиз фильма-катастрофа ГРЕНЛАНДИЯ на 20 августа. Заявленный там ранее проект ТЕСЛА перебрался на 27 августа, а боевик ЛЬВИЦА − на 3 сентября. Кроме того, компания перенесла релиз триллера ЧЕСТНЫЙ ВОР на 8 октября 2020 года, а на 22 октября заявила новинку − проект BLACKBIRD с оскароносным актерским составом (Сьюзен Сарандон, Кейт Уинслет, Мия Васиковски и Сэм Нил).

«Экспонента» перенесла релиз хоррор ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ 32 на 3 сентября. Кроме того, на 15 октября перебралась лента ШИРЛИ. «Пионер» заявил на 6 августа ленту ТОЛЬКО БОГ ПРОСТИТ (Only God Forgives), а на 13 августа поставил проект РЕЙВ. На 3 сентября также перешел экшн от World Pictures ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ РАБОТА. «ПРОвзгляд» перенес релиз итальянской драмы ФАМИЛЬНЫЙ УЗЕЛ с 1 сентября на 1 октября.

«Кинологистика» заявила на 20 августа новинку − канадский мультфильм НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ В СТРАНЕ ОЗ (The Steam Engines of Oz). Кроме того, компания перенесла релиз мультфильма ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО. МИР ДИНОЗАВРОВ. На 22 октября перебрался семейный фэнтези В СТРАНЕ ФЕЙ, а на 31 декабря перебрался анимационный проект ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО. НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ.

CoolConnections представит сразу два концерта: 14 августа − РЮИТИ САКАМОТО: ASYNC В PARK AVENUE ARMORY, 16 августа − РЮИТИ САКАМОТО: КОДА.

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02.08.2020 Автор: Артур Чачелов