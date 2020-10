Обзор изменений графика релизов России за неделю с 28 сентября по 4 октября

Прошедшая неделя оказалась богата на события, касающиеся графика релизов. Для начала о плохом: очередная часть Бондианы НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ не выйдет в прокат в ноябре 2020 года. Студии MGM и Universal решили перенести премьеру фильма. В США он появится 2 апреля 2021 года, а наша дата еще не объявлена. Зато UPI заявил новую дату для БЛОНДИНКИ В ЗАКОНЕ 3 − 19 мая 2022 года.

Американский прокат 2020-го потерял еще один большой проект − семейное фэнтези Роберта Земекиса ВЕДЬМЫ. В США фильм выйдет в онлайн-видеосервисе HBO MAX 22 октября. В России же, к счастью, все будет иначе: «Каро Премьер» выпустит ленту в широкий прокат 29 октября.

С новым графиком релизов на ближайшие два года на прошлой неделе определился российский Disney. Изменений в нем много, и далеко не всех они обрадуют. Начнем по порядку. На освободившуюся от Бонда дату 19 ноября 2020 года встала новинка − хоррор-триллер от Searchlight Pictures THE NIGHT HOUSE, а заявленный там ранее мультфильм Pixar ДУША ушел на 26 ноября. Российский проект ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ 2: КОРЕНЬ ЗЛА перебрался с 24-го на 31 декабря.

Детектив СМЕРТЬ НА НИЛЕ ушел на январь, но точной даты у него пока нет. Зато дату 21 января покинул мюзикл ВСЕ ГОВОРЯТ О ДЖЕЙМИ. Видимо, безвозвратно. На 4 февраля 2021 года встал фестивальный проект с Оскаровским потенциалом NOMADLAND, на 18 февраля перебрался экшн KING'S MАN: НАЧАЛО, а стратегически важное 23 февраля заняла российская комедия СПАСИТЕ КОЛЮ!. Февральское расписание официально покинул проект MARVEL ВЕЧНЫЕ, который теперь закрепился на 4 ноября 2021 года. В марте у Disney изменений нет, зато с 8 апреля пока в никуда ушел мультфильм ЗАКУСОЧНАЯ БОБА.

Фантастический экшн ЧЕРНАЯ ВДОВА встал на 6 мая 2021 года. Стоявший там до этого проект ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ перебрался на 8 июля 2021 года. На 17 июня 2021 года заявили мультфильм ЛУКА. Триллер ГЛУБОКИЕ ВОДЫ встал на 12 августа 2021 года, а новый документальный проект Питера Джексона THE BEATLES: GET BACK − на 26 августа. На 14 октября 2021 года компания заявила исторический триллер Ридли Скотта ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ (The Last Duel). ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ Стивена Спилберга перебралась на 9 декабря 2021 года. А ранее запланированный к выходу в этом месяце АВАТАР 2 отложили на год − до 15 декабря 2022 года. На 2022 год также перебрался мультфильм НИМОНА − он встал на 13 января, проект THOR: LOVE AND THUNDER занял 10 февраля, DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS − 24 марта, а пятый фильм о ИНДИАНЕ ДЖОНСЕ − 28 июля. Кроме того, на 7 июля заявили фильм CAPTAIN MARVEL 2.

Компания Sony Pictures перенесла релиз отечественной комедии РАШН ЮГ на 21 января 2021 года. Прежнюю дату этого фильма, 14 февраля 2021 года, заняла новинка − отечественная лента РОДНЫЕ. На февраль, на 25 число, поставил свою новинку и «Каропрокат». Речь о российском проекте БЕЛЫЙ СНЕГ. «Централ Партнершип» выбрала новую дату для семейного проекта ПАЛЬМА: лента заняла 18 марта 2021 года.

Вернемся в 2020 год. MEGOGO Distribution поменяла даты для пары своих релизов. Мультфильм ТВОРЦЫ СНОВ переехал на 12 ноября 2020 года, а комедия ОХОТА НА САНТУ − на 26 ноября. На 12 ноября перенесла релиз проекта КРИМИНАЛЬНЫЕ БОССЫ компания World Pictures. Другой ее проект − мультфильм СЕМЕЙКА ВАМПИРОВ − перебрался на 4 февраля 2021 года.

«Экспонента» перенесла релиз хоррора ИНСОМНИЯ: ГЕНЕЗИС на 26 ноября. Стоявшая ранее на этой дате комедия НЕ ВСЕ ДОМА перебралась на 19 ноября. Кроме того, дистрибьютор заявил две новинки: на 4 марта 2021 года встал проект с Эмили Блант WILD MOUNTAIN THYME, а на 1 июля 2021 года − получивший отличные отзывы хоррор SHADOW IN THE CLOUD с Хлое Грей Мориц.

«Наше кино» убрало с 22 октября мультфильм БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ. Новая дата не уточняется. Зато на 22 октября встал проект Ивана И. Твердовского КОНФЕРЕНЦИЯ, выпускать который будет компания Planeta Inform Film Distribution.

«Иноекино» перенесло релиз фильма Федерико Феллини ВОСЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ на 12 ноября. 19 ноября заявили релиз отечественного фильма ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА. Выпускать его будет «ПРОвзгляд». Cinemaus Studio поставила на 5 декабря 2020 года документальный проект НЕРКА. КРАСНАЯ РЫБА.

04.10.2020 Автор: Артур Чачелов