Обзор изменений графика кинорелизов России за неделю с 29 января по 4 февраля

За прошедшую неделю изменения в график релизов внесли как мэйджоры, так и независимые компании. Например, WDSSPR перенесла старт мультфильма ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ с 27-го на 20 декабря. Напомним, ранее тот же трюк с переездом на эту дату провернула ЦПШ со своим проектом БАМБЛБИ. А вот российский UPI свои релизы «новогодней битвы» пока не никуда не двигает. Зато ему очень нравится дата 26 апреля 2018 года. В разное время на ней стояли разные фильмы Universal, но вот, в конце концов, на этой неделе ее окончательно занял новый фильм ужасов компании Bloomhouse TRUTH OR DARE.



«Двадцатый Век Фокс СНГ» добавил к своему пакету российское кино. Речь идет о мистическом триллере ПРОВОДНИК с Владимиром Яглычем и Евгением Цыгановым, который запланирован к выпуску 29 ноября, а также российско-сербском боевике БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ с Гошей Куценко и Милошем Биковичем. Эта картина встала на 14 февраля 2019 года.



Компания «Экспонента» поменяла даты выпуска сразу нескольких своих релизов. Так, фильм ужасов ПАРАНОРМАЛЬНОЕ переместился с 26 апреля на 10 мая, а криминальная драма БАНДЫ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА переехала с 29 марта на 24 мая. С апреля на 27 сентября съехал проект RICHARD SAYS GOODBYE, а экшн-комедия BELLEVILLE COP передвинулась с весны аж на 25 октября. Есть перестановки и у компании «Капелла», однако они не такие глобальные. Дистрибьютор передвинул старт боевика КИКБОКСЕР ВОЗВРАЩАЕТСЯ с 22-го на 15 февраля. Однако на 22 февраля появилась новинка: «Центр документального кино» поставил туда проект ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СПАС МИР.

04.02.2018 Автор: Артур Чачелов