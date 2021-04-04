Обзор изменений графика релизов России за неделю с 29 марта по 4 апреля

Прошедшая неделя принесла множество новостей касающихся графика релизов. Особенно старались независимые компании, активно занимавшие даты середины и второй половины года. Но были новости и от мейджоров. Так, UPI перенесла релиз фантастического проекта ЧЕРНЫЙ АДАМ на 28 июля 2022 года.

«Каропрокат» убрал с 30 декабря проект ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН. Новая дата не сообщается.

Megogo Distribution перенесла выпуск фильма ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА на 16 июня. Лента поменяла дату вслед за американским релизом. Кроме того, в графике компании произошло еще несколько изменений. На 6 мая встала новинка − экшн-триллер АНГЕЛ МЕСТИ (Vanquish), а фантастика ЗВЕЗДНЫЙ РУБЕЖ перебралась на 13 мая. Ленту БЕСТСЕЛЛЕР перенесли на 10 июня, а на 24 июня встала новый мультфильм РОК ДОГ (Rock Dog 2). Французский проект АГЕНТ 117. ИЗ АФРИКИ С ЛЮБОВЬЮ ушел на 26 августа. На 2 сентября встала еще одна новинка − комедия ФАНТАЗИИ (Fantasies), а на 19 августа − новый хоррор-триллер DEMONIC Нила Бломкампа.

«Наше кино» заявило несколько новинок. На 13 мая встала французская комедия БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА 2 (Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu?), 9 декабря выпустят проект БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА 3 (Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu?). На 14 октября встала отечественная комедия ДРУГ НА ПРОДАЖУ, на 11 ноября − хоррор БЛИЗНЕЦ (Twin), а на 2 декабря переехал хоррор − КАЛЕНДАРЬ ДЬЯВОЛА (Advent Calendar).

«Парадиз» перенес релиз драмы АСЯ на 23 апреля. Фильм ДУБЛИНСКИЕ ДЕБОШИРЫ, стоявший у компании на этом уикенде, перебрался на 29 апреля. С 15 июля ушел проект DOG, однако новая дата для ленты не сообщается. На 15 июля встал фильм ВЫБОР ФРЕДЕРИКА ФИТЦЕЛЛА. На его прежнюю дату, 1 июля, заявили новинку пакета − романтическую экшн-драму СТРАСТЬ, ЛЮБОВЬ И СТВОЛЫ (Die in a Gunfight). 11 ноября компания выпустит еще одну новинку − проект ДЖИПЕРС КРИПЕРС: ВОЗРОЖДЕННЫЙ (Jeepers Creepers: Reborn). Хоррор Lionsgate ЗЛОВЕЩИЙ СВЕТ обосновался на 2 декабря.

World Pictures поменяла даты выхода двух своих релизов, стоявших на 13 мая. Триллер АМНЕЗИЯ ушел на 27 мая, а мультфильм СЕМЕЙКА МОНСТРОВ − на 1 июля. На 13 мая компания заявила новинку − корейскую музыкальную драму THE BOX.

TenLetters заявил на 20 мая черную комедию ужасов АДСКИЙ АД (Bloody Hell). С 22 апреля компания убрала проект ЛИТЛ ГРОМ. Новая дата пока не сообщается.

«СБ Фильм» заявил множество новинок. 6 мая компания выпустит в прокат китайский блокбастер ВОСЕМЬ СОТЕН (Ba bai), а на 20 мая пришла российская комедия КОНЕЦ ФИЛЬМА. 27 мая прокатчик предложит кинотеатрам и зрителям отечественную мелодраму ИГРАЙ СО МНОЙ. На 3 июня встала еще одна российская лента − спортивный фильм МАЛЕНЬКИЙ ВОИН, а на 24 июня − комедия ПАПА ЗАКОДИРОВАЛСЯ. 1 июля в прокат выйдет американский триллер КРАСНАЯ РЕКА (River Runs Red).

«Пионер» выпустит в прокат альманахи СМЕШАРИКИ И ДРУЗЬЯ В КИНО. Первый такой выйдет 6 мая. Кроме того, компания перенесла релиз проекта РЫБКА ПОНЬО НА УТЕСЕ на 27 мая. На 1 июля встал новый мультфильм ОГРИКИ (The Ogglies).

На 13 мая встал триллер ЗАМЫКАНИЕ. Прокатывать его будут без привлечения дистрибьюторских компаний.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

04.04.2021 Автор: Артур Чачелов