Обзор изменений графика релизов России за неделю с 29 июня по 5 июля

На прошедшей неделе график кинорелизов заметно поменялся. Основные новости касались премьер 2020 года, однако были и исключения. Так UPI рассказала о переносах пары картин в 2021 году: на 8 апреля переехал проект MGM об Арете Франклин RESPECT, на 3 июня перебрался другой фильм MGM − фантастическая драма с Сильвестром Сталлоне SAMARITAN, а на 22 июля встал некий UNTITLED M. NIGHT SHYAMALAN THRILLER.

Но, вернемся в многострадальный 2020-ый. Disney Studios официально перенесла релиз фильма МУЛАН в России на 20 августа. «Каропрокат» выбрал новую дату для мультфильма БЕЛКА И СТРЕЛКА: КАРИБСКАЯ ТАЙНА − 24 сентября. ЦПШ нашла новую дату для семейной драмы ПАЛЬМА. Лента встала на 8 октября 2020 года.

MEGOGO Distribution перенесла выпуск хоррора ЧАС ДЬЯВОЛА на 16 июля. Через неделю, 23 июля, компания выпустит боевик ФОРПОСТ, а 30 июля − фильм-катастрофу с Джерардом Батлером ГРЕНЛАНДИЯ. MEGOGO Studios переставила местами даты релизов отечественных картин ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ и ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА. Первый встал на 23 июля, второй − на 30 июля.

«Вольга» определилась с датами выхода некоторых своих релизов. На 23 июля переехали проекты РУСАЛКА В ПАРИЖЕ и ЛЕССИ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ. На 30 июля встал боевик с Расселом Кроу НЕИСТОВЫЙ (Unhinged), а на 6 августа заявились сразу два крупных релиза: семейное фэнтези ТАИНСТВЕННЫЙ САД и новинка − боевик АГЕНТ ЕВА (Ava).

Capella Film добавила в свои планы по кинотеатральному прокату мультфильм ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ и фильм ОСНОВАТЕЛЬ. Они выйдут 23 июля. А на 16 июля перебралась лента #ЯЗДЕСЬ. Романтическая лента ЛЮБОВЬ МЕЖДУ СТРОК встала на 30 июля. 6 августа компания выпустит хоррор КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ, а 20 августа − комедию ЛЮБОВЬ НА ТРОИХ. Фантастический фильм МОЙ СОЗДАТЕЛЬ переехал на 10 сентября.

«Парадиз» перенес релиз комедии БИЛЛ И ТЕД на 27 августа. Туда же перебралась лента ВЕЧНОСТЬ МЕЖДУ НАМИ компании «Пионер». На 27 августа также переехала комедия «Экспоненты» НЕ ВСЕ ДОМА. Кроме того, эта компания перенесла релиз боевика КИЛЛЕР ПО ВЫЗОВУ на 23 июля, а хоррор ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ 32 ушел у нее на 6 августа.

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05.07.2020 Автор: Артур Чачелов