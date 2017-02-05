Обзор изменений графика релизов c 30 января по 5 февраля

Первые дни февраля принесли сразу несколько больших новостей об изменениях графика релизов России в 2017 году. «Централ Партнершип» заявила в своих планах сиквел комедии ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД! Лента выйдет 9 ноября и теперь, судя по всему, дистрибьютору придется поломать голову над локализацией ее оригинального названия. Также ЦПШ объявила о переносе даты старта комедии КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА с 27 на 20 апреля. Видимо, картине решили дать поработать подольше перед выходом новых ПИРАТОВ КАРИБСКОГО МОРЯ.

После получения сразу шести номинаций на «Оскар» в планах UPI все-таки всплыл фильм МАНЧЕСТЕР У МОРЯ. Правда выпускать его компания будет только 23 марта, когда шум вокруг премии уже уляжется. На 23 марта встала еще одна новинка – поскромнее: отечественная комедия ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ. УРА, КАНИКУЛЫ!!!

Компания «Парадиз» снова перетасовала свои планы. Так костюмированную драму КОРОЛЕВА ИСПАНИИ с Пенелопой Крус в главной роли компания выпустит не 16 марта, как было заявлено неделю назад, а 6 апреля. Молодежная лента Я СВОБОДНА переехала с 30 марта на 24 августа, а триллер с Джошем Хартнеттом НА ГЛУБИНЕ ШЕСТИ ФУТОВ переместился в 27 апреля на 24 сентября. В пакете дистрибьютора снова заявлен новый релиз: 13 июля «Парадиз» выпустит в российский прокат мелодраму MIDNIGHT SUN.

Компания Megogo Distribution сообщила об уходе костюмной драмы ТЮЛЬПАННАЯ ЛИХОРАДКА с 23 февраля, а хоррора УЖАС АМИТИВИЛЛЯ: ПРОБУЖДЕНИЕ с 30 марта. Зато на 30 марта перешел релиз компании ПРОвзгляд КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ. Список мартовских релизов пополнил итальянский проект СЧАСТЬЕ БЫТЬ ОДНОЙ от компании «Пилот кино». Эта лента выйдет 2 марта. Кстати, с этой даты на 9 марта переместился релиз «Кинологистики» ВОЙНА.

Сразу два новых фильма пополнили список апрельских релизов. Компания «Мульт в кино» 6 апреля выпустит в прокат французскую комедию Дэни Буна ВОЗЬМИ МЕНЯ ШТУРМОМ. А на 13 апреля назначен выпуск документального фильма ДЭВИД ЛИНЧ: ЖИЗНЬ В ИСКУССТВЕ от компании «Артхаус».

05.02.2017 Автор: Артур Чачелов