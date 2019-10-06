Обзор изменений графика релизов России за неделю с 30 сентября по 6 октября

Первая неделя октября принесла несколько важных и интересных новостей, касающихся графика релизов России. Так, «Каро Премьер» заявила на 9 января новый фильм Клинта Иствуда РИЧАРД ДЖУЭЛЛ (Richard Jewell). Кроме того, дату поменял проект ВНЕ ИГРЫ: теперь эта лента выйдет не в марте, а 23 апреля 2020 года.

Новости других мейджоров касались российского кино. WDSSPR обнародовала дату выпуска нового фильма Андрея Кончаловского ГРЕХ − 14 ноября 2019 года. «Централ Партнершип» заявила на 4 июня 2020 года драму компании «Марс Медиа» ПАЛЬМА. Fox перенес релиз фантастического фильма ЗВЕЗДНЫЙ РАЗУМ с 5 марта на 12 ноября 2020 года. Кроме того, с 16 апреля на 29 октября 2020 года переехала комедия СПАСИТЕ КОЛЮ!

Megogo Distribution вступает в новогоднюю битву 2019/2020. Компания передвинула на 1 января 2020 года релиз немецкого мультфильма КРАСНЫЕ ТУФЕЛЬКИ И 7 ГНОМОВ. На прежнюю дату ТУФЕЛЕК − 12 декабря − вернулся мультфильм ТАЙНАЯ СИЛА МОСЛИ.

Capella Film внесла множество изменений в график своих релизов. Так, фэнтези ВАЛЬХАЛЛА: РАГНАРЁК переехало с ноября 2019-го на 16 января 2020 года. На 23 января встала французская лента ОН И ОНА, а стоявший там ранее релиз ТУННЕЛЬ. ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ переместился на 26 марта. 20 февраля в кинотеатрах появится новинка пакета − французская комедия ОСОБЕННЫЕ (Hors normes). 5 марта компания выпустит в прокат отечественный проект ОЧЕНЬ ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ, 9 апреля предложит зрителям фильм # Я ЗДЕСЬ, а 30 апреля − ленту ЛЮБОВЬ НА ТРОИХ. На 17 сентября 2020 года у компании был запланирован релиз ленты ПОБЕГ ИЗ ПАРИЖА, однако эта картина пока покинула график.

«Кинологистика» убрала из прокатного графика ленту МАЛЕНЬКАЯ МИСС ДУЛИТТЛ, которая стояла на 14 ноября, и мультфильм ВОЛШЕБНЫЙ ЛЕС, завленный на 21 ноября. Новые даты этих релизов не сообщаются. Зато в пакете компании появился российский комедийный проект РОЗОВОЕ ИЛИ КОЛОКОЛЬЧИК, вставший на 5 декабря 2019 года. На 12 декабря переместилось австралийское фэнтези ИСЦЕЛЯЮЩАЯ.

«Парадиз» убрал с 16 января 2020 года хоррор Z. Его новая дата не сообщается. RWV перенесла релиз проекта МИЛЛИОН МЕЛКИХ ОСКОЛКОВ с 5 на 12 декабря 2019 года. Ранее на этой дате была заявлена картина ОТВЕРЖЕННЫЕ. Теперь она выйдет 19 декабря. A-One Films поменял дату выпуска проекта LIL PEEP: ВСЕ ДЛЯ ВСЕХ. Лента выйдет в прокат 21 ноября.

В российский прокат выйдет последний фильм Стэнли Кубрика − откровенный триллер С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ. Ленту 19 декабря 2019 года выпустит компания «ИноеКино».

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06.10.2019 Автор: Артур Чачелов