Обзор изменений графика релизов России за неделю с 31 августа по 6 сентября

Всю прошедшую неделю рынок жил слухами о том, что фильм СТРЕЛЬЦОВ, намеченный к выпуску 24 сентября, покинет свою дату, оставив российские кинотеатры без очередного флагмана. Однако компания «Централ Партнершип» слухи не подтвердила − фильм Ильи Учителя остался на заявленном уикенде. Зато новую дату нашли для военной драмы ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ. Она была запланирована у выпуску на майских праздниках, а теперь встала на 4 ноября. Это праздничная нерабочая среда. Данный уикенд также привлек два отечественных хоррора − сюда перебрались ленты КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУБОКАЯ от компании «Вольга» (также стартует с 4 ноября) и ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ от компании Sony (с 5 ноября).

MEGOGO Distribution продолжает укреплять пакет 2020 года. Боевик ЧЕСТНЫЙ ВОР снова перебрался на 8 октября, а его предыдущую дату 24 сентября занял экшн-триллер МАЛЫШКА С ХАРАКТЕРОМ (Doorman). Кроме того, компания заявила сразу три новых релиза. Это экшн с Джеки Чаном VANGUARD, который встал на 22 октября, хоррор POSSESSOR режиссера Брендона Кроненберга, который поставили на12 ноября, и комедия с Мэлом Гибсоном FATMAN, заявленная на 24 декабря. MEGOGO Studios заявила на 10 декабря 2020 года отечественную комедию КОМЕТА ГАЛЛЕЯ.

«Экспонента» перенесла выпуск проекта КАПОНЕ. ЛИЦО СО ШРАМОМ на 8 октября. Стоявший там хоррор ПЕРВАЯ ВЕДЬМА перебрался на 5 ноября. На 12 ноября сдвинулся фильм МИНАМАТА, а на 19 ноября заявили новинку пакета − хоррор THE CALL. Стоявший там ранее хоррор УЧЕНИК ЭКЗОРЦИСТА ушел на 17 декабря.

A-One Films заявила даты для своих ближайших релизов. На 15 октября заявлен фильм Франсуа Озона ЛЕТО’85 (Eté 85), на 5 ноября встал проект MOGUL MOWGLI, на 19 ноября перебрался фильм Гаспара Ноэ ВЕЧНЫЙ СВЕТ, а на 3 декабря − французская драма ДНК (DNA).

«ПРОвзгляд» перенес релиз фильма ФАМИЛЬНЫЙ УЗЕЛ с 1 октября на 26 ноября. «Русский репортаж» занял уикенд 11 февраля 2021 года французской драмой ЛЮБОВНИКИ (Lovers).

Компания «ПилотКино» перенесла релиз итальянской комедии ФАНТАЗЕРЫ на 1 октября. На 10 декабря у компании перебрался проект ИТАЛЬЯНЕЦ. Cineticle Films заявил на 5 ноября южнокорейский проект ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ УБЕЖАЛА (Domangchin yeoja).

Участник предыдущего «Кинотавра» − фильм КУРАТОР − все-таки выйдет в прокат. Это случится 10 сентября. Прокатывать картину создатели фильма будут эксклюзивно в Объединенной киносети.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

06.09.2020 Автор: Артур Чачелов