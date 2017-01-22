Обзор изменений в графике релизов за неделю с 16 по 22 января

Третья неделя января принесла графику релизов множество потерь. Так WDSSPR решила не выпускать ленту Энга Ли ДОЛГИЙ ПУТЬ БИЛЛИ ЛИННА В ПЕРЕРЫВЕ ФУТБОЛЬНОГО МАТЧА в российский прокат. Во всяком случае, с даты 2 марта фильм съехал, а новая объявлена не была. С 23 марта на 1 июня компания перенесла выпуск мультфильма СМУРФИКИ: ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ, а проект BARBIE, ранее стоявший на 18 мая, и вовсе нереметился на год, на 12 июля 2018-го.

Дату 2 февраля 2017 года покинул еще один релиз: это АВТОБАН компаний Fox и Megogo. Новая дата выпуска для этой многострадальной картины также не объявлена. Зато на 2 февраля переехал другой релиз Megogo – ТРАНСФОРМАЦИЯ.

Но наибольшие потери на прошедшей неделе понес план релизов компании «Люксор». Со своих прежних дат, без объявления новых, ушли отечественный альманах СЕЛФИ#SELFIE (2 марта), триллер НАД ГЛУБИНОЙ: ХРОНИКА ВЫЖИВАНИЯ (13 апреля) и российская комедия МАЛЬЧИШНИК (20 апреля). На дату последней встал другой релиз прокатчика – триллер КВЕСТ. Еще один триллер из своего пакета – ленту TOMBOY, ранее известную как ТРАНСКИЛЛЕР, компания выпустит на экраны не 11 мая, а уже 9 марта 2017 года. Кстати, с 11 мая, на котором, напомним, стоит крупный отечественный релиз, ушла еще одна иностранная картина: на 1 июня 2017 года переехали СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ от ЦПШ Paramount.

Компания «Кинологистика» перенесла релиз боевика ВОЙНА с 23 февраля на 2 марта 2017 года. «Вольга» вспомнила о проекте 47 METERS DOWN, определив ему новую дату – 29 июня 2017 года. И, наконец, «Русский репортаж» решил попридержать до 27 апреля экшн СКАНДИНАВСКИЙ ФОРСАЖ: ГОНКИ НА ЛЬДУ. Ранее релиз ленты был запланирован на 26 января.

22.01.2017 Автор: Артур Чачелов