Александра Ремизова и Дмитрий Нелидов присоединились к «Яндекс.Студии»

У «Яндекс.Студии» пополнение в стане креативных топ-менеджеров. В компанию пришли Александра Ремизова и Дмитрий Нелидов. Они становятся ведущими продюсерами и шоуранерами. Новость о кадровых назначениях сообщила руководитель «Яндекс.Студии» и контентный директор «Медиасервсов Яндекса» Ольга Филипук на своей странице в социальной сети Facebook.

Александра Ремизова работала над самыми известными сериальными проектами компании Sreda − «Триггер», «Мажор», «Троцкий», «Фарца» и другими. Дмитрий Нелидов известен как один из создателей хита ГОРЬКО!, а также последних хитовых сериалов «Проект «Анна Николаевна» и «Последний министр», которые Sreda делала для «Кинопоиска HD.

На новом месте Ремизова и Нелидов будут отвечать за производство оригинальных сериалов и фильмов для «КиноПоиск HD», вести текущие и новые проекты, курировать деятельность креативных продюсеров и авторов «Яндекс.Студии», взаимодействовать с индустрией и выступать продюсерами оригинального контента в соответствии с репертуарной политикой онлайн-кинотеатра «КиноПоиск HD».

«За прошедшие месяцы сотрудничества я увидела в Саше и Диме надежных союзников и отличных профессионалов, − написала Ольга Филипук на своей странице в Facebook, комментируя новость. − Я также искренне верю в силу творческих тандемов (кажется, не нужно далеко ходить за примерами), и очень рада, что в одной из сфер моей деятельности − в направлении производства оригинального видеоконтента − я смогу опереться на опыт, знания и талант специалистов, которым доверяю».

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19.08.2020 Автор: Артур Чачелов