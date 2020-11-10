ГК «Рики» нашла нового продюсера «Смешариков»

ГК «Рики» объявила о смене продюсерского состава проекта «Смешарики». Победителем открытого конкурса на должность продюсера стал Андрей Козырев – генеральный директор студии White Ball Animation. Он вступил в должность 10 ноября.

«Поиск продюсера сериала «Смешарики» с помощью открытого конкурса – новый опыт для нас. Но такой подход полностью оправдал себя. Мы получили конкурсные работы от более чем 200 участников, − комментирует генеральный продюсер ГК «Рики» Юлия Николаева. − Наш выбор пал на Андрея, потому что у него есть уникальное сочетание опыта работы продюсером на собственном анимационном проекте и в креативной индустрии. Кроме того, он отлично понимает нашу ключевую аудиторию – современных детей – и у него есть стратегическое видение, как с ней работать».

«Сериал «Смешарики» является одним из флагманских проектов для группы компаний «Рики». В следующем году ему исполниться 18 лет, – комментирует управляющий директор ГК «Рики» Марк Завадский. − Одна из ключевых задач для нового продюсера – сохранять актуальность и популярность проекта «Смешарики» среди нового поколения зрителей. Мы уверены, что Андрею удастся успешно развивать сериал, расширить его аудиторию, увеличить число лицензионных и бизнес-партнеров. Он будет решать эти задачи под чутким руководством Юлии Николаевой».

Андрей Козырев окончил Санкт-Петербургский Государственный Морской Технический Университет. С 2006 года работал в DALEX production, где прошел путь от менеджера проектов до исполнительного продюсера мультимедийного контента. В 2009 году создал с партнерами Profsouz Branding Agency, возглавив направление коммерческого видеопроизводства в качестве генерального продюсера. На протяжении последующих семи лет, реализовал множество успешных рекламных кампаний для отечественных и транснациональных брендов (Tikkurila, Carl’s Junior, Zarina, РЖД). В 2014 году организовал студию анимационного кино White Ball Animation. С 2014 по 2020 гг. являлся генеральным директором студии и шоураннером международного детского анимационного проекта Cosmi Academy.

Напомним, 8 сентября 2020 г. ГК «Рики» совместно c крупнейшей российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru запустили конкурс на вакансию продюсера сериала «Смешарики». Для участия в конкурсе кандидатам предлагали выполнить задания, которые призваны определить творческий потенциал и стратегическое видение соискателей. До 1 сентября текущего года продюсером проекта «Смешарики» была Юлия Николаева, которая перешла на должность генерального продюсера ГК «Рики». До завершения конкурса Юлия совмещала две должности.

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10.11.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ГК «Рики»