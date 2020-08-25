Илья Попов уходит с должности генпродюсера «Рики»

Илья Попов покидает должность генерального продюсера ГК «Рики» и непереходит на пост председателя совета директоров. На должности генерального продюсера его сменит Юлия Николаева, которая является продюсером анимационного сериала «Смешарики». В обязанности Юлии войдет управление продюсерской группой и развитие уже существующих контентных проектов, среди которых анимационные сериалы и полнометражные фильмы, контент для YouTube-каналов, а также создание и развитие нового направления по производству образовательного контента.

«Наша компания активно растет. На данный момент мы уже производим более 110 минут анимации в месяц и активно развиваем как полюбившиеся зрителям «Смешарики», «Фиксики», «Малышарики» и «Тима и Тома», так и готовим к запуску новые проекты, – комментирует Илья Попов. − За последний год мы существенно преобразовали структуру управления компании, что потребовало от меня сместить свой фокус внимания с операционного на стратегическое управление. Юлия Николаева уже проявила себя как талантливый, сильный и инициативный управленец. По моему мнению, она имеет максимально подходящий опыт для должности генерального продюсера ГК «Рики». Я уверен, что на этой позиции она сможет продолжить развитие контентных проектов нашей компании еще более динамично и эффективно».

Юлия Николаева будет находиться в прямом подчинении у управляющего директора ГК «Рики» Марка Завадского. «Юлия занималась операционным руководством студии 4 Screens, в активе которой более 20 блогерских каналов, успешно перезапустила новый сезон классических «Смешариков» в роли продюсера сериала. Она обладает всеми необходимыми навыками и знаниями, чтобы сделать наши проекты и бренды коммерчески успешными», – комментирует Марк Завадский.

«Моей основной целью в должности генерального продюсера будет укрепление сотрудничества с существующими партнерами, поиск и разработка новых вариантов взаимодействия, развитие образовательного направления и создание продуктов в рамках него, − рассказывает Юлия Николаева. − Уже сейчас мы работаем над двенадцатью новыми анимационными сериалами и двумя полнометражными картинами. И готовы предложить партнерам максимально комплексный подход по созданию и продвижению проектов».

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25.08.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ГК «Рики»