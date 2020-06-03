Создатели «Смешариков» ведут поиск инвесторов

Группа компаний «Рики» − создатели и владельцы «Смешариков», «Фиксиков» и множества других популярных анимационных брендов − ищет потенциальных инвесторов, в том числе среди зарубежных компаний. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на слова управляющего директора группы компаний Марка Завадского. «Рики» уже ведет переговоры с несколькими заинтересованными компаниями, а также рассматривает возможность привлечения «финансового стратега».

Завадский подчеркнул, что контрольный пакет «Рики» на продажу не выставляется, а потенциальный приход иностранного акционера не сделает ее популярные бренды «другими».

Ранее группа привлекала инвестиции под конкретные проекты: осенью 2018 году было заключено соглашение с китайской Alibaba Group, предполагающее финансирование, совместное производство, продвижение и дистрибуцию брендов компании в Китае и других странах. В октябре 2019 года партнеры заявили о совместном производстве второго сезона мультсериала «Тима и Тома». В ноябре 2019 года в компанию инвестировал «Яндекс». Он профинансировал производство нового сезона «Смешариков». По подсчетам экспертов, «Яндекс» вложил около 130 млн рублей, получив право на использование бренда в своих сервисах.

Финансовые показатели всей группы компаний «Рики» не раскрываются. ООО «Продюсерский центр «Рики» по РСБУ в 2019 году заработал 238,9 млн рублей, чистая прибыль составила 50,3 млн рублей. Выручка приобретенной «Рики» в феврале 2020 году компании «Аэроплан» в 2019 году составила 167,7 млн рублей, а чистая прибыль − 53,6 млн рублей. Это данные базы СПАРК, которые приводит РБК.

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03.06.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК