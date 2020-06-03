Новости


Создатели «Смешариков» ведут поиск инвесторов

ГК «Рики» начала переговоры в том числе и с иностранными компаниями

Группа компаний «Рики» − создатели и владельцы «Смешариков», «Фиксиков» и множества других популярных анимационных брендов − ищет потенциальных инвесторов, в том числе среди зарубежных компаний. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на слова управляющего директора группы компаний Марка Завадского. «Рики» уже ведет переговоры с несколькими заинтересованными компаниями, а также рассматривает возможность привлечения «финансового стратега».

Завадский подчеркнул, что контрольный пакет «Рики» на продажу не выставляется, а потенциальный приход иностранного акционера не сделает ее популярные бренды «другими».  

Ранее группа привлекала инвестиции под конкретные проекты: осенью 2018 году было заключено соглашение с китайской Alibaba Group, предполагающее финансирование, совместное производство, продвижение и дистрибуцию брендов компании в Китае и других странах. В октябре 2019 года партнеры заявили о совместном производстве второго сезона мультсериала «Тима и Тома». В ноябре 2019 года в компанию инвестировал «Яндекс». Он профинансировал производство нового сезона «Смешариков». По подсчетам экспертов, «Яндекс» вложил около 130 млн рублей, получив право на использование бренда в своих сервисах.

Финансовые показатели всей группы компаний «Рики» не раскрываются. ООО «Продюсерский центр «Рики» по РСБУ в 2019 году заработал 238,9 млн рублей, чистая прибыль составила 50,3 млн рублей. Выручка приобретенной «Рики» в феврале 2020 году компании «Аэроплан» в 2019 году составила 167,7 млн рублей, а чистая прибыль − 53,6 млн рублей. Это данные базы СПАРК, которые приводит РБК.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram 

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

03.06.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК

Новости по теме:

На «Яндексе» запустили новый раздел для маленьких детей

В «Рики» создают департамент образовательных проектов

«КиноПоиск HD» объявил дату старта нового сезона «Смешариков»

Британское агентство Edutainment Licensing будет дистрибьютором мультсериала «Тима и Тома»

«Смешарики» снова заговорят на арабском


Самое читаемое

В них 28 пунктов по организации работы площадок в период пандемии

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для работы кинотеатров

Подробнее
Здесь появится множество новых сериалов и фильмов

«Кинопоиск HD» представил большой список новинок июня

Подробнее
Об этом Алексей Васясин рассказал в Инстаграм-стриме Анатолия Сергеева

Объединенная киносеть готова открыться, как только снимут ограничения

Подробнее
Отклик зрителей и результаты продаж превзошли ожидания организаторов

«Мираж Синема» подвела итоги эксперимента по продаже билетов на будущие сеансы

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru {C}
 
 