ГК «Рики» найдет нового продюсера «Смешариков» в открытом конкурсе

Группа компаний «Рики» совместно c крупнейшей российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru запускает конкурс на вакансию продюсера сериала «Смешарики». Для участия в нем желающим получить должность необходимо выполнить два задания, которые призваны определить творческий потенциал и стратегическое видение соискателей. Задания опубликованы на сайте hh.ru. Работы принимаются до 2 октября. Оценивать результаты задания будут председатель совета директоров ГК «Рики» Илья Попов, управляющий директор ГК «Рики» Марк Завадский и генеральный продюсер ГК «Рики» Юлия Николаева.



«Впервые за 17 лет существования анимационного сериала «Смешарики» мы объявляем открытый конкурс на вакансию продюсера проекта, − говорит Марк Завадский. − Мы уверены, что формат конкурса позволит нам найти максимально подходящего кандидата, который имеет релевантный для данной вакансии опыт работы в детской индустрии и управления проектами и обладает необходимыми творческими и креативными компетенциями для успешного развития сериала. Это отличный шанс стать не просто частью команды легендарного проекта, но и определять, какими в будущем будут «Смешарики».



«Открытые вакансии на знаменитые телепроекты появляются достаточно редко и всегда привлекают много внимания. Мы рады, что создатели сериала «Смешарики» выбрали hh.ru главным ресурсом поиска нового продюсера и дали возможность тысячам соискателей со всей страны по максимуму проявить свой талант и креативные способности, участвуя в открытом конкурсе, – комментирует директор по маркетингу и PR hh.ru Ольга Мец. − Мы уверены, что команда «Смешариков» быстро найдет и выберет на hh.ru самого талантливого и неординарного кандидата, который будет успешно развивать сериал к радости преданных и новых поклонников».

До 1 сентября текущего года продюсером «Смешариков» была Юлия Николаева, которая перешла на должность генерального продюсера ГК «Рики». До завершения конкурса Юлия будет совмещать две должности.

Первая серия «Смешариков» вышла в эфир в 2003 году. На данный момент сериал насчитывает более 600 серий, он переведен на 13 языков, транслируется в 70 странах. Весной 2020 года после десятилетнего перерыва состоялась премьера нового сезона «Смешариков» в «классическом» 2D-формате.

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08.09.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ГК Рики