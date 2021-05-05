Одна из структур сети кинотеатров «Пять Звезд» подала заявление о банкротстве

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ФГУП «ФТ Центр» о признании банкротом компании ООО «Парадиз Ролан», сообщает «Коммерсантъ». ФГУП требует вернуть 5,6 млн рублей долга по аренде. Заседание по проверке уже назначено на 17 июня. Представители компаний не комментируют ситуацию.

Последние полтора года кинотеатр уже не функционирует, а владелец здания не находит новых арендаторов.



«Парадиз Ролан» входит в группу компаний «Парадиз», которая управляет кинотеатрами «Пять Звезд», а также выпускает в прокат независимые фильмы. С 2011 года ФГУП множество раз повышало цену аренды, из-за чего стороны неоднократно судились. При этом «Парадиз» гасил задолженность вплоть до закрытия в 2019 году. В ноябре 2020 года «ФТ Центр» потребовал через суд более 8 млн рублей и в итоге решил найти другого арендатора. Прошлым летом кинотеатр был выставлен на торги, оценив аренду уже в 2 млн рублей в месяц. В конечно счете торги все же не состоялись. Теперь же ФГУП заказало оценку здания независимому эксперту.

В целом эксперты оценивают такую ситуацию как положительную, так как состояние кинопрокатного оборудования «Ролана» устарело и требуются существенные инвестиции. Предполагается, что потеря кинотеатра скажется скорее положительно на всей группе «Парадиз», пишет «Коммерсантъ».

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05.05.2021 Автор: Виолетта Палий

Источник: Коммерсантъ