«Российский кинобизнес» объявил даты весеннего слета

Стали известны даты проведения следующего делового кинофорума «Российский кинобизнес». Весенний слет рынка пройдет в период с 12 по 16 апреля 2020 года. Информацию об этом распространили организаторы.

Регистрация на форум откроется 4 февраля 2020 года на официальном сайте: www.filmmarket.pro.

О том, где конкретно состоится весенний «Российский кинобизнес», пока не известно. По информации БК, организаторы ведут переговоры с двумя столичными площадками. Об их итогах будет сообщено дополнительно.

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14.01.2020 Автор: Артур Чачелов