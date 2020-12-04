«Роскино» становится единым оператором продвижения российских фильмов за рубежом

Министр культуры Ольга Любимова посетила в пятницу «Роскино», где побывала на выставке архивных материалов и зарубежных афиш кинофильмов «Совэкспортфильма». Любимова подтвердила, что «Роскино» становится единым оператором продвижения российского кино за рубежом. «Сначала продюсеры предпринимали героические шаги в представлении своих проектов самостоятельно, порой в разных павильонах разных компаний. Нам очень хотелось, чтобы это было единое целое, и здорово, что все это возвращается в структуру с такой историей», – отметила министр культуры. Напомним, что «Роскино» наследует деятельности «Совэкспортфильма».

В этом году «Роскино» успешно адаптируется к онлайн-формату. По словам главы организации Евгении Марковой, точкой опоры для киноотрасли стал первый в мире на тот момент международный рынок онлайн-контента Key Buyers Event. «Упоминание России и российских проектов увеличилось в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Это результат системной работы совместно с индустрией, – заявила Евгения Маркова. – Мы стремились простимулировать продажи на абсолютном затишье. Форум предоставил возможность реализации проектов на международные рынки, и эти продажи осуществляются миллионами долларов». По отзывам байеров, за проектами, представленными на Key Buyers Event, закупщики следят особенно внимательно и ждут их премьер, подчеркнула Маркова.

Недели российского кино в этом году также проходят онлайн впервые под единым брендом Russian Film Festival. Первый фестиваль уже состоялся в Австралии и идет сейчас в Мексике. В каждой стране на локальных VoD-платформах показывают по восемь фильмов − значимые российские проекты, фестивальные хиты и кассовые блокбастеры. Впоследствии будет разработана специальная VoD-платформа, с помощью которой можно будет проводить такие фестивали, в том числе гибридном формате онлайн и офлайн.

«Для проведения Недель российского кино мы выбрали четыре страны, ориентируясь на ключевые для наших коллег рынки присутствия: Мексика, Бразилия, Испания и Австралия, – рассказала Евгения Маркова. – География была выбрана не случайно: мы стремились оценить разницу спроса и разницу интереса. Мы хотели понять, есть ли различия между востребованностью картин, выходящих в прокате, и их принятием у зарубежного зрителя на онлайн-платформе».

По словам Марковой, разница оказалась колоссальной. В Латинской Америке, где в кинотеатральном прокате наибольшим спросом пользуются российские хорроры, на онлайн-платформе зрители неожиданно выбирали комедию ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! Что интересно, и в Австралии комедия вышла на второе место, первое место по просмотрам занял фильм БОЛЬШОЙ, третье – ЛЕД.

«Мы видим, что есть спрос на национальную культуру и на достижения – фигурное катание и балет. Мы нашли новый способ общения со зрителями в странах напрямую. Посредством кинотеатров это невозможно, поскольку всегда есть посредники, дистрибьюторы, которые могут рискнуть взять проект и вложить в него рекламу, а могут и не вложить. На платформах это не требуется и есть прямой доступ к зрителю», – заключила глава «Роскино».

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04.12.2020 Автор: Рая Башинская