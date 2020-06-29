«Роскино» представило российскую индустрию на Marché du Film

«Роскино» представило российский виртуальный павильон в рамках Каннского кинорынка Marché du Film, который в этом году проходил с 22 по 26 июня в онлайн-формате. Компания предоставила российским студиям возможность показать свои художественные и анимационные проекты зарубежным партнерам. Кроме того, в рамках Marché du Film «Роскино» организовало виртуальный кинозал, где были показаны 19 фильмов, среди которых − ПАЛЬМА (Art Picture Studio), ВОЛКИ И ОВЦЫ: ХОД СВИНЬЕЙ (Wizart), ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ («Спутник Восток Продакшн») и другие, а также две дискуссионные панели.

«Сегодня отечественная отрасль производит конкурентную продукцию, и умение преподнести ее становится одним из важнейших направлений нашей работы, − отметил заместитель министра культуры РФ Максим Ксензов. − Кинопродюсерам, кинокомпаниям, анимационным студиям важно участвовать в таких проектах, как Каннский кинорынок, и демонстрировать высокий уровень российских фильмов иностранной аудитории. Вот уже на второй площадке за этот месяц мы слышим позитивные отзывы от иностранных партнеров. Подобная реакция вдохновляет нас развивать сотрудничество с ними и продолжать продвижение российской культуры на глобальном уровне, в том числе на языке кино».

22 июня компания провела онлайн-сессию «Копродукция с Россией. Истории и выводы», участники которой обсуждали международную копродукцию и совместный опыт. Спикерами выступили продюсеры Наталья Дрозд-Макан и Юсси Рантамаки, Артем Васильев и Дариуш Яблонски, Илья Стюарт и Сол Бонди, а модератором дискуссии − генеральный директор «Роскино» Евгения Маркова.

23 июня компания провела отдельную дискуссию при участии ведущих кинематографистов из России и Израиля, где обсуждались важность и значимость межстранового ко-продукционного соглашения, которое позволит упростить процедуры совместного производства и иметь общую юридическую базу. Спикерами сессии со стороны Израиля выступили: исполнительный директор Фонда Кино Израиля Лиза Шилоа Узрад, советник Фонда Кино Израиля Лиор Сассон, руководитель фонда Рабиновича Йоав Абрамович, глава сериального направления вещательной корпорации КАН11 Рони Перри, глава документального направления компании Гили Гаон, продюсеры Хайм Мекльберг и Эсте Яков-Мекельберг. Спикеры со стороны России: Евгения Маркова – генеральный директор «Роскино», Леонид Демченко – начальник отдела государственной поддержки производства неигровых и анимационных национальных фильмов департамента кинематографии министерства культуры РФ и представитель в совете фонда «Евримаж» от России, Антон Малышев − глава фонда «Кинопрайм», продюсеры Игорь Толстунов (Профит), Александр Кессель (Спутник-восток продакшн), Надежда Зайончковская (Premier Studios) и продюсер Евгений Гиндилис (Твинди).

«Одна из ключевых задач «Роскино» и государственных партнеровв сейчас − поддержать индустрию в период неопределенности и максимально способствовать международным партнерствам и подписанию экспортных контрактов, − говорит генеральный директор «Роскино» Евгения Маркова. − Виртуальный павильон и программа скрининга на онлайн-кинорынке в Каннах стали одной из таких точек опоры для продюсеров, которые показали свой контент и продолжили переговоры по проектам, показанным на Key Buyers Event. Мы видим, что прокат за рубежом постепенно оживает − и хотя мы не можем рассчитывать на запланированный объем сборов в этом году, уже летом российские фильмы начнут выходить на большой экран за рубежом, не говоря о показе на международных онлайн-платформах. Прошедший KBE и виртуальный Marche du film стали отличной площадкой для завершения весеннего сезона переговоров и подготовкой к осени. Компания «Роскино», в свою очередь, и дальше планирует своевременно адаптироваться к любым обстоятельствам и предлагать новые эффективные решения для продвижения национального контента на мировых рынках согласно нашей стратегии».

На Каннском кинорынке компания Art Pictures Studio подтвердила предложение по фильму ВТОРЖЕНИЕ на территорию Вьетнама и Тайланда. Сделка заключена с корейской компанией Elevent entertainment. На сегодняшний день фильм продан более чем в 100 стран мира.

«Марс Медиа Энтертейнмент» заключили договоренности с японским дистрибьютором на показ режиссерской версии фильма Алексея Сидорова Т-34. Фильм выходит в широкий прокат в Японии 31 июля.

В рамках Marche du Film RWV согласовали с испанским дистрибьютором предложение на фильм КРАСНЫЙ ПРИЗРАК, а также получили предложение на территорию Китая, Австралии и Новой Зеландии. Стоит отметить, что права на фильм уже закрыты на ряд европейских и азиатских территорий, на США, Канаду и Латинскую Америку. Испанский дистрибьютор также приобретает права на фильмы ПЯТНИЦА и СПИРАЛЬ. В Латинскую Америку продан фильм АТАКАН. КРОВАВАЯ ЛЕГЕНДА, на территорию Северной и Латинской Америки − проекты СТОРОЖ, ПОРТ, РЕШАЛА. НУЛЕВЫЕ и ЛОВИ МОМЕНТ, на согласовании предложение на фильм ДОРОГОЙ ПАПА.

Кинокомпания «Спутник Восток Продакшн» по итогам кинорынка отметила особый интерес иностранных дистрибьюторов к фильму ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ. После скрининга картины создатели получили 7 запросов от международных кинофестивалей, а прокат фильма обсуждается сейчас с партнерами из Германии, Франции, Великобритании, США, Канады, Бразилии, Японии, Индии, Китая и Сингапура.

Как сообщили в кинокомпании «Революция Фильм», проектами НЕФУТБОЛ и БЕГ интересуются страны: Испания, Германия, Польша, Китай, Корея, Франция и Латинская Америка.

В рамках Marché du Film на виртуальном стенде «Роскино» зарубежным закупщикам кинопродукции продемонстрированы три проекта киностудии «Союзмультфильм». Это полнометражный кукольный фильм-фантазия ГОФМАНИАДА, исторический приключенческий мультфильм СУВОРОВ для семейного просмотра, который сейчас находится в активной стадии производства, а также проект нового полнометражного 3D-фильма В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ о пиратах и морских приключениях.

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29.06.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: РОСКИНО