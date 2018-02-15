Минкультуры заинтересовалось эффективностью работы «Роскино»

Министерство культуры намерено проверить и оценить эффективность работы компании «Роскино», которая занимается продвижением российского кино за пределами страны – в основном на кинофестивалях и кинорынках. Интерес чиновников к деятельности этой организации возник после совещания, посвященного развитию отечественной мультипликации, где Федор Бондарчук сообщил, что его компании приходится платить «Роскино» за участие в зарубежных кинофестивалях. Это вызвало вопросы у Владимира Мединского, который заявил, что «Роскино» и так выделяется из бюджета порядка 30–40 млн рублей в год на оплату стендов на фестивалях. Министр потребовал провести ревизию компании, и в случае, если проверка окажется неудовлетворительной, рассмотреть вариант возврата к практике выделения денег Фонду кино.

«Мы ждем результаты, должны получить документы от «Роскино», из которых будет понятно, какие проекты были подготовлены за последние годы, какие планы и перспективы, полный отчет по деятельности, – прокомментировала новость глава департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова. – Поскольку в поручении говорится, что все нужно сделать в кратчайшие сроки, думаю, до конца недели мы должны получить полный отчет».

Глава «Роскино» Екатерина Мцитуридзе удивилась претензиям и вопросам об эффективности деятельности компании. Она рассказала, что выделяемых министерских денег на продвижение картин за рубежом всегда не хватает. «На организацию девяти мероприятий в пяти странах мира (США, Гонконг, Германия, Франция, Канада) в 2017 году «Роскино» получило 28 млн рублей, – сообщила она агентству ТАСС. – При этом общая сумма фактических затрат только на аренду и минимальную застройку площадок на этих девяти кино- и телерынках составила 35 млн рублей». Глава «Роскино» подчеркнула, что в эту сумму не входят крупные расходы на логистику, пиар и рекламу, и напомнила, что ее компания ежегодно отчитывается Минкультуры.

15.02.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС