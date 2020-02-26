РОСКИНО создаст Индустриальный совет, куда войдут лидеры отечественной индустрии производства и дистрибуции кино-, ТВ- и анимационного контента. Об этом сообщает пресс-служба компании. Совет станет совещательным органом, который будет определять единую повестку для продвижения российского аудиовизуального контента на международных рынках и выдвигать конкретные меры по их реализации.

О создании Индустриального совета объявила глава РОСКИНО Евгения Маркова на EFM, который проходит в рамках Берлинского международного кинофестиваля. «Лидеры индустрии давно выступали за более активное и непосредственное участие в страновом продвижении на международных рынках. Индустриальный совет должен стать площадкой, где участники рынка смогут синхронизировать свои усилия и обсудить приоритеты развития отрасли, а «Роскино» – стать единым индустриальным центром для взаимодействия с международным профессиональным сообществом: продюсерами, дистрибьюторами, фестивалями, прессой и т.д.», – сказала Маркова.

В Индустриальный совет РОСКИНО войдут главы крупнейших кино-, ТВ- и анимационных компаний, представители дистрибьюторов, режиссеры, кинокритики и журналисты. В совете также будут представлены госструктуры, отвечающие за политику в области кино и культуры, поддержку производства и экспорта аудиовизуального контента. Компания уверена, что, опираясь на решения Индустриального совета, сможет более эффективно лоббировать интересы отрасли на мировом рынке производства и дистрибуции контента.

В ближайшее время РОСКИНО направит список потенциальных участников Совета на утверждение в Министерство культуры. Первое заседание Совета состоится в марте.

РОСКИНО – национальный информационный и консультативный центр, представляющий интересы российской индустрии аудиовизуального контента на зарубежных рынках. Компания проводит ежегодное исследование международной представленности российского контента и его восприятия за рубежом, занимается международным продвижением страновой аудиовизуальной продукции. РОСКИНО представляет ведущих производителей и дистрибьюторов контента из России на ведущих мировых кинорынках (Европейский кинорынок в Берлине, Marché du Film, MIPCOM, MIPTV, MIPJunior в Каннах, Американский кинорынок в Лос-Анджелесе) и международных кинофестивалях (Берлин, Канны, Венеция, Торонто), ежегодно организует страновой индустриальный павильон на Каннском фестивале. Компания также отвечает за координацию и проведение фестивалей и недель национального кино за рубежом.

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26.02.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: РОСКИНО